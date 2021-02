"Schnelltests für alle - aber mit Konzept" / Chef der R-Biopharm AG befürwortet öffentliche Schnelltest-Zentren. "Nicht mit dem Ergebnis alleinlassen" (FOTO)

Darmstadt (ots) - "Beim Einsatz von Antigen-Schnelltests zur Eindämmung der

Corona-Pandemie dürfen wir die Bürgerinnen und Bürger nicht mit dem Ergebnis

alleinlassen." Das sagt Christian Dreher, Vorstandsvorsitzender der R-Biopharm

AG, vor der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch, 3. März 2021.

Bei dem Treffen mit der Bundeskanzlerin soll es auch um die Strategie

kostenloser Schnelltests gehen. "Wir möchten Schnelltests für alle - aber mit

Konzept." Die Safe-School-Studie Hessen mit dem RIDA®QUICK SARS-CoV-2

Antigen-Schnelltest von R-Biopharm habe zwar gezeigt, dass Bürgerinnen und

Bürger sich mit richtiger Anleitung auch gut selbst testen können. "Im Alltag

ist aber kritisch zu hinterfragen, wozu die Ergebnisse dienen sollen und was im

Falle eines positiven Laien-Selbsttests im weiteren Verlauf passieren soll."



Größere Vorteile von kommunalen Schnelltest-Konzepten





Gegenüber dem freien Verkauf von Schnelltests sieht R-Biopharm in kommunalenSchnelltest-Konzepten von Städten oder Landkreisen größere Vorteile für diePandemie-Bekämpfung. Vorbild für Bausteine eines solchen öffentlichenTestangebots kann das seit Corona-Schnelltest-Zentrum Darmstadt (CSTZ) sein, dasmit dem Antigen-Schnelltest von R-Biopharm arbeitet. Reste einer jeden positiveProbe werden umgehend und ohne einen erforderlichen erneuten Abstrich von einemPartnerlabor mit einer PCR-Testung überprüft, das im Falle einer Bestätigung dasGesundheitsamt informiert. "Die Laientests sind zwar eine gute Ergänzung, umaber nach und nach unser Land und die Wirtschaft aus dem Lockdown zu bekommen,brauchen wir verlässliche und nachvollziehbare Ergebnisse. Das erreichen wir nurmit Massentests, die von kommunaler Hand oder einer anderen unabhängigenKontrollinstanz durchgeführte werden", so Dreher. Ein weiterer großer Vorteilgegenüber der Laienanwendung sei die Datenweitergabe und die Nachverfolgbarkeitüber die Einbindung des jeweiligen Gesundheitsamtes. Das könne dann auch dieentsprechenden Quarantänemaßnahmen sicherstellen. "Deshalb plädieren wir für diekostenlosen professionellen Massentests für alle Bürgerinnen und Bürger."Derzeit führt R-Biopharm Gespräche mit der Stadt Darmstadt und dem LandkreisDarmstadt-Dieburg. Ziel ist der gemeinsame Aufbau eines Netzwerks von siebenSchnelltest-Zentren, in denen sich alle Stadt- und Landkreis-Bewohner regelmäßigund kostenlos testen lassen können. Christian Dreher: "Wir freuen uns, von Stadtund Landkreis als kompetenter Partner angesehen zu werden. Eine Kooperation