NORDLB belässt DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Wolfgang Donie

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Telekomkonzern sei in neue Dimensionen vorgedrungen und habe die Markterwartungen u?bertroffen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den USA spiele die Tochter T-Mobile US in Sachen Mobilfunk nun in einer Liga mit den großen Wettbewerbern. In Europa zähle die Deutsche Telekom zu den führenden Qualitätsanbietern./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 15:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 15:44 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.