Aktien New York Dow bliebt unter Druck - Tech-Werte erholen sich etwas An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Freitag weiter nachgegeben. Die Inflationsängste blieben das bestimmende Thema, auch wenn am Anleihemarkt der Renditeanstieg vorerst ins Stocken gekommen ist. Der Dow fiel um 0,81 Prozent auf 31 …