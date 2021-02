Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Routemaster Capital Inc. gibt Namensänderung in DeFi Technologies Inc. und Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt TORONTO (Ontario), 26. Februar 2021. DeFi Technologies Inc. (vormals Routemaster Capital Inc.) (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (NEO: DEFI, DE: RMJR) freut sich bekannt zu geben, dass die im Abstimmungsrundschreiben des Managements …