WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Freitag mit klaren Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX schloss um 1,96 Prozent tiefer auf 3011,57 Einheiten und beendete damit zwar die fünf Tage dauernde Gewinnserie, konnte sich aber weiterhin über der psychologisch wichtigen Marke von 3000 Punkten halten. Beim breiter gefassten ATX Prime ging es um 1,92 Prozent auf 1528,32 Zähler nach unten.

Schon im Vorfeld der heutigen Sitzung hatten schwache Vorgaben aus den USA und Asien ihre Schatten vorausgeworfen. Auslöser für den Stimmungseinbruch an den Börsen waren steigende Renditen an den Anleihemärkten, die mit der Furcht vor einer anziehenden Inflation zusammenhängen. Aussagen der Europäische Zentralbank (EZB) dämpften diese Sorgen dann am Vormittag wieder etwas.