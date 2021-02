Hiro Capital leitet Venture-Capital-Investition von 15 Millionen US-Dollar in die Entwicklerstudios Snowprint Studios, Double Loop Games und Happy Volcano Games

Die drei Entwicklerstudios für mobile und plattformübergreifende Spiele – Snowprint in Stockholm/Berlin, Double Loop Games in San Francisco und Happy Volcano in Belgien - werden ihre Entwicklungspipelines mithilfe der Investition von Hiro erweitern und das globale Wachstum beschleunigen. Daneben befinden sich bereits die britischen und die US-amerikanischen Games-Studios Flavourworks , Polyarc und Lightfox sowie Vorreiter der „Spielifizierung“ von Games-Streaming und digitaler Fitness, LIV.tv , Edgegap, FitXR und Nurvv , im Portfolio von Hiro Capital.

Ian Livingstone, mitbegründender Partner von Hiro Capital, berichtet: „Wir freuen uns über unseren Start in das Jahr 2021 und die Ankündigung der Investition von Hiro in drei herausragende Entwicklerstudios: Snowprint, Double Loop und Happy Volcano. Diese Studios haben Innovationskraft und Expertise bei der Entwicklung von unterhaltsamen Spielen gezeigt, die beim Publikum von heute ankommen. Ich freue mich besonders, dass eines der Studios dank unseres ersten Dark Star-Events für aufstrebende Indie-Studios, die ihr Geschäft skalieren wollen, ausgewählt wurde. Hätten sich Risikokapitalfirmen schon in den 1970er Jahren für die Spielebranche interessiert, hätte ich in der Anfangsphase von Games Workshop wahrscheinlich nicht in einem Van schlafen müssen!“

Snowprint Studios wurde 2015 in Stockholm, Schweden, gegründet und ist seitdem mit der Eröffnung eines zweiten Studios in Berlin gewachsen. Geleitet wird das Team von den Branchenveteranen Alexander Ekvall und Patrik Lindegren, beide zuvor bei King, John Hargelid, zuvor bei Paradox Interactive, und Wilhelm Osterberg, zuvor bei Wooga. Snowprint Studios hat mit dem Mobile Game Legend of Solgard seinen ersten Titel herausgebracht und arbeitet inzwischen an drei neuen Mobile-Projekten, darunter Rivengard, ein rundenbasiertes Taktikspiel, dessen weltweiter Start am 21. Januar 2021 erfolgte, sowie einen noch nicht genannten, auf Mobile IP basierenden AAA-Titel aus dem Berliner Studio, der bald erscheinen wird.