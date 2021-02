Erhöhen Sie heute Ihre Produktivität auf die nächste Stufe mit Work Shift Calendar (Shifter) auf AppGallery.

Work Shift Calendar (Shifter) ist in mehr als 30 Sprachen verfügbar und bietet eine Vielzahl von nützlichen Funktionen, die dem Benutzer helfen, den Überblick über seine Aufgaben zu behalten. Die App ermöglicht es dem Benutzer beispielsweise, seinen Schichtkalender bis ins kleinste Detail zu konfigurieren, einschließlich der Option, geteilte Schicht- und Ruhezeiten einzubeziehen sowie die verschiedenen Aktionen, die zu Beginn oder am Ende jeder Schicht erforderlich sind, detailliert zu beschreiben. Benutzer können auch einen eindeutigen Alarm für die verschiedenen Schichten einstellen, damit sie die bevorstehende Schicht schnell erkennen können, ohne auch nur einen Blick auf ihr Gerät werfen zu müssen.

LRHSoft hat sich voll und ganz der Aufgabe verschrieben, Schichtarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Dies spiegelt sich in der Vielzahl an komfortablen Quality-of-Life-Funktionen wider, die in Work Shift Calendar (Shifter) verfügbar sind. Die App ermöglicht es dem Benutzer, das Aussehen jeder Schicht im Kalender durch Optionen wie Hintergrundfarbe sowie Textfarbe und -größe anzupassen, damit der Benutzer mit einem einzigen Blick den Überblick über seine Termine behält. Darüber hinaus gibt es sogar eine Einkommenseinstellung, in der Benutzer ihr Gehalt und ihre Arbeitsstunden eingeben können, um zu berechnen, wie viel sie verdienen und entsprechend für ihre Einkommensziele zu planen.

Work Shift Calendar (Shifter) kann von allen Benutzern kostenlos heruntergeladen werden, aber LRHSoft versteht, dass Benutzer unterschiedliche Bedürfnisse haben, wobei Power-User mehr Funktionen als der Rest benötigen, und daher kommt die App mit einer Premium-Option, die für Benutzer zum In-App-Kauf verfügbar ist. Diese Pro-Version bietet wesentlich mehr Anpassungsmöglichkeiten und Funktionen - einschließlich der Option zur Freigabe des PDF-Formats, Schichtduplizierung, Wochennummerierung, die Möglichkeit, Bilder hinzuzufügen, und mehr.