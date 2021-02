Hypoport SE: Hypoport wächst auch im Corona-Jahr 2020 prozentual deutlich zweistellig



Berlin, 26. Februar 2021: Die Hypoport SE ist, nach den heute in der Vorstandssitzung ausgewerteten vorläufigen Geschäftszahlen, sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis (EBIT) in 2020 deutlich gewachsen. Wie das Unternehmen in einer heutigen Ad hoc Mitteilung bekanntgegeben hat, wurde der Umsatz der gesamten Unternehmensgruppe in 2020 um rund 15% von 337,2 Mio. € in 2019 auf ca. 387 Mio. € ausgebaut. Das EBIT stieg um rund 10% von 33,0 Mio. € auf ca. 36 Mio. €.



Der Hypoport-Gruppe ist es damit, auch in dem durch Corona-Verwerfungen geprägten Wirtschaftsjahr 2020, gelungen, weiter deutlich zu wachsen. Der Konzernumsatz lag damit nur leicht unterhalb der vor Ausbruch der Corona-Pandemie prognostizierten Spanne von 400 bis 440 Mio. €. Die Gründe für die leicht geringer als geplante Wachstumsdynamik waren Effekte aus den Auswirkungen der im Zuge der Ausbreitung des Corona-Virus verhängten Kontaktsperren, wie eine schwächere Gewinnung von Neukunden im Segment Versicherungsplattform sowie in der ersten Lockdown-Phase eine temporäre Reduktion der Immobilienbewertungstätigkeiten im Segment Immobilienplattform.

In den Segmenten Kreditplattform und Privatkunden blieb die Wachstumsdynamik, trotz Corona-bedingter Projektverzögerungen beim Roll-out für Neukunden, auch im Jahr 2020 auf hohem Niveau. Das Transaktionsvolumen der Plattform Europace für Immobilienfinanzierung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr um 36% ausgebaut. Das Vertriebsvolumen von Dr. Klein Privatkunden stieg um 24% gegenüber dem Vorjahr an.

Durch diesen weiteren Ausbau der Marktanteile, die robuste Profitabilität der etablierten Plattformgeschäftsmodelle und der Agilität der gesamten Hypoport Gruppe in der Adaption an das durch Corona-Maßnahmen veränderte Wirtschaftsumfeld wurde das EBIT im Geschäftsjahr 2020 um 10% auf ca. 36 Mio. € ausgeweitet.