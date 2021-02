Angst vor einem Zinsschock, ein Marktkommentar von Christopher Kalbhenn

Frankfurt (ots) - Ein leichtes Beben lässt die Aktienmärkte erzittern und hat der Rekordjagd ein vorläufiges Ende bereitet. Unter den Anlegern geht die Angst vor einem Zinsschock um, seit die Verzinsungen an den Staatsanleihenmärkten zum Höhenflug angesetzt haben. Denn ein deutlicher Anstieg der Anleihezinsen würde - wenn sich die Entwicklung fortsetzt - die relative Attraktivität von Dividendentiteln spürbar schmälern und eine Bewertungskompression nach sich ziehen. Damit würde das Ertragspotenzial von Aktienanlagen empfindlich geschmälert. Möglicherweise wäre sogar ein Aktienjahrgang mit roten Vorzeichen zu befürchten. In den zurückliegenden vier Wochen ist die Verzinsung der zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihe, die am Donnerstag auf ein Zwölfmonatshoch von 1,61 % gestiegen ist, um bis zu rund 0,6 Prozentpunkte gestiegen. Noch so ein Schub, und es wird eng.



Aber so weit ist es noch nicht. Auch wenn sich Marktbewegungen für eine gewisse Zeit verselbstständigen und übers Ziel hinausschießen können, sind den Staatsanleiherenditen Grenzen nach oben gesetzt. In Europa, den USA und Japan halten die Notenbanken ihre Leitzinsen nahe beziehungsweise unter null, was die am langen Ende im Zaum halten wird. Befürchtungen vor einem Bondmarkt-Crash mit stark steigenden Renditen wie im Jahr 1994 sind auf jeden Fall unangebracht. Seinerzeit gab es eine Staatsanleihen-Euphorie, die zusammenbrach, als die Fed völlig überraschend eine Leitzinserhöhung verkündete. 2021 fahren die Zentralbanken einen ultralockeren Kurs und haben klar zu verstehen gegeben, dass sie angesichts der vom Coronaschock angerichteten ökonomischen Schäden nicht daran denken, frühzeitig davon abzukehren. Und zuletzt wurde etwa seitens von EZB-Vertretern signalisiert, dass sie bereit sind, mit Käufen einzuschreiten, falls weiter steigende Renditen zu Verwerfungen führen sollten.