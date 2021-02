X-Creator Challenge öffnet für weltweite Einreichungen, die sich auf intelligente Ausrüstungslösungen für Notfall- und Katastrophenschutz konzentrieren

XUZHOU, China, 27. Februar 2021 /PRNewswire/ -- XCMG, führender Baumaschinenhersteller (000425.SZ), hat offiziell die X-Creator Challenge ins Leben gerufen, die dritte und aktualisierte Ausgabe des „XCMG Cup"-Designwettbewerbs für grüne Innovationen, der aus zwei Wettbewerbskategorien besteht - dem Design intelligenter Straßenrettungsgeräte und dem Design von Rettungsgeräten für geologische Katastrophen.

In beiden Kategorien der X-Creator Challenge sind bahnbrechende Design-Ideen für Not- und Katastrophenhilfe/Rettungseinsätze nach Erdbeben, Erdrutschen, Schlammlawinen sowie Produktionsunfällen gefragt, insbesondere die Nutzung intelligenter Technologien zur Lebensrettung in Notsituationen. Änderungsvorschläge unter den beiden Kategorien sind ebenfalls zur Einreichung für einen Preis aufgerufen.