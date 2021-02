Estée Lauder verpflichtet die Schauspielerin Ana de Armas als neue globale Markenbotschafterin

NEW YORK, 27. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Estée Lauder gab heute bekannt, dass es Ana de Armas, die für den Golden Globe Award nominierte Schauspielerin und Preisträgerin der TIME100 Next-Liste 2021, als neue globale Markenbotschafterin verpflichtet hat. Ana wird in Kampagnen in den Bereichen Digital, TV, In-Store und Print zu sehen sein. Ihre erste Kampagne für die Marke wird im März 2021 mit einem neuen Duft debütieren. Ana reiht sich in die aktuelle Liste der globalen Estée Lauder Talente ein, zu denen Anok Yai, Bianca Brandolini D'Adda, Carolyn Murphy, Diana Penty, Grace Elizabeth, Karlie Kloss und Yang Mi gehören.

„Ich fühle mich geehrt, eine so ikonische Marke zu vertreten", sagte Ana de Armas. „Da ich in Kuba aufgewachsen bin, bewundere ich die Geschichte von Frau Estée Lauder sehr und bin mit ihr verbunden. Sie verstand, dass man hart arbeiten muss, um seine Träume zu verwirklichen. Alles, was sie tat, war damals inspirierend und ist es auch heute noch. Ich bin stolz darauf, Teil dieses Vermächtnisses zu werden und ihre Geschichte zu teilen."

Informationen zu Ana de Armas

Ana de Armas ist eine für den Golden Globe Award nominierte Schauspielerin, die sich mehr als ein Jahrzehnt lang in Spanien und den USA einen Namen gemacht hat und zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen der Branche geworden ist. Ihre fesselnden Auftritte bringen Wärme, Leidenschaft und Vielseitigkeit auf die große Leinwand. Geboren in Kuba, gab de Armas ihr Spielfilmdebüt in Una Rosa De Francia für das Kubanische Institut für Kinematographie. Nach jahrelangem Erfolg als Schauspielerin in Spanien wechselte Ana nach Hollywood und spielte in Filmen wie Blade Runner 2049 und War Dogs mit, wobei sie mit einigen der von der Kritik am meisten gefeierten Schauspielern und Regisseuren der Branche zusammenarbeitete, darunter Denis Villeneuve, Ryan Gosling, Harrison Ford und Robert De Niro. De Armas' bahnbrechende Rolle der Marta in dem beliebten modernen Krimi Knives Out brachte ihr eine Golden-Globe-Nominierung ein und festigte ihren Status als einer der hellsten Sterne Hollywoods. Dieses Jahr wird Ana wieder mit ihrem Knives Out Co-Star Daniel Craig in Cary Joji Fukunagas No Time To Die, dem 25. Teil des James Bond Franchise, zusammenkommen. Außerdem wird sie in Adrian Lynes Thriller Deep Water und in Andrew Dominiks mit Spannung erwartetem Film Blonde, basierend auf dem Roman von Joyce Carol Oates, die Schauspielerin, das Model, die Sängerin und Ikone Marilyn Monroe darstellen. Sie befindet sich derzeit in der Produktion von Netflix' The Gray Man, unter der Regie der Russo Brothers.

Informationen zu Estée Lauder

Estée Lauder ist die Flaggschiffmarke von The Estée Lauder Companies Inc. Gegründet von Estée Lauder, einer der ersten weiblichen Unternehmerinnen der Welt, führt die Marke heute ihr Erbe fort, indem sie innovative, anspruchsvolle und leistungsstarke Hautpflege- und Make-up-Produkte sowie kultige Düfte kreiert - allesamt geprägt von einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche von Frauen. Heute spricht Estée Lauder Frauen in über 150 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt und an Dutzenden von Berührungspunkten an - vom Ladengeschäft bis hin zu digitalen Medien. Und jede dieser Beziehungen spiegelt konsequent den kraftvollen und authentischen Frau-zu-Frau-Blickwinkel von Estée wider.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444987/Estee_Lauder_Ana_de_Armas.jpg