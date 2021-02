SOF-11 Klimt CAI S.a.r.l. ("BidCo"), eine kontrollierte Tochtergesellschaft der Starwood Capital Group, gibt eine Erhöhung des Angebotspreises für das öffentliche Übernahmeangebot der CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo&q

Wien und Luxemburg (ots/PRNewswire) - - BidCo hat am 22. Februar 2021 ein

vorgezogenes Pflichtübernahmeangebot für CA Immo abgegeben



- Der Angebotspreis je CA Immo-Aktie wird von EUR 34,44 auf EUR 36,00 erhöht



- Der Angebotspreis für jede CA Immo-Wandelanleihe im Nennwert von EUR 100.000

wird von ca. EUR 132.621,35 auf ca. EUR 138.628,59 erhöht





- Alle anderen Bedingungen des Angebots bleiben unverändertAm Montag, den 22. Februar 2021, veröffentlichte BidCo die Angebotsunterlage fürein voraussichtliches Pflichtangebot für alle CA Immo-Aktien undWandelschuldverschreibungen, die weder von BidCo noch von CA Immo gehaltenwerden.Im Rahmen des Angebots wird den Aktionären ein Preis von EUR 34,44 je CAImmo-Aktie (" Aktienangebotspreis ") und den Inhabern vonWandelschuldverschreibungen ein Preis von ca. EUR 132.621,35 jeWandelschuldverschreibung im Nominale von EUR 100.000 ("Wandelschuldverschreibungsangebotspreis ") angeboten.BidCo wird den Angebotspreis von EUR 34,44 auf EUR 36,00 erhöhen, was einerVerbesserung von 4,5 % entspricht. Der geänderte Angebotspreis entspricht einemAufschlag von 32,5 % auf den 6-Monats-VWAP vor der Ankündigung des Angebots. Esimpliziert auch einen Aufschlag von 22,2 % auf den nicht betroffenen Schlusskursvon CA Immo pro Aktie zum 17. Dezember 2020.BidCo wird den Angebotspreis der Wandelanleihe von ca. 132.621,35 auf ca. EUR138.628,59 erhöhen. Der geänderte Angebotspreis der Wandelschuldverschreibungentspricht dem Nominalwert der Wandelschuldverschreibung geteilt durch den anden prognostizierten Kontrollwechsel angepassten Wandlungspreis, multipliziertmit dem geänderten Aktienangebotspreis gemäß den Emissionsbedingungen derWandelschuldverschreibung.Alle anderen Angebotsbedingungen bleiben unverändert, einschließlich, aber nichtbeschränkt auf:- Die Angebotsfrist endet am 9. April 2021 um 17 Uhr (MEZ).- Der Angebotspreis für die Aktien und der Angebotspreis für die Wandelanleihebeziehen sich auf eine Cum-Dividenden-Basis. Beide Preise werden im Falleeiner zwischen der Ankündigung und der Abwicklung des Angebots erklärtenDividende ermäßigt, sofern der maßgebliche Abrechnungstag nach demmaßgeblichen Stichtag für diese Dividende liegt.- Der Angebotspreis der Wandelanleihe basiert auf einem erwarteten Datum desKontrollwechsels am 8. April 2021. Tritt der Kontrollwechsel zu einem früherenoder späteren Zeitpunkt ein, führt die daraus resultierende Änderung desangepassten Wandlungspreises (gemäß den Emissionsbedingungen der