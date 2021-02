KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zur Grenke AG:

"Man muss folgendes unterstreichen: Bei der Grenke AG wurde nicht betrogen. Es wurde kein Geld gewaschen. Es gab keine verschwundenen Mega-Beträge wie beim Skandalunternehmen Wirecard. Und ja, man kann in der Konsequenz Wolfgang Grenke nach wie vor für sein Lebenswerk, für sein Mäzenatentum schätzen. Damit ist das SDax-Unternehmen aber nicht aus dem Schneider. Bei der Grenke AG sind schlichtweg zu viele Fehler passiert. Mängel bei der Geldwäscheprävention, Kritik am Risikomanagement im Kreditgeschäft, ein undurchsichtiges Franchisemodell außerhalb des Konzerns - all das kritisieren die Prüfer, die sich im Auftrag der Bafin das Baden-Badener Unternehmen anschauen."/yyzz/DP/he