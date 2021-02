Die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A287088) der Agri Resources Group S.A. hat indes bereits in dieser Woche begonnen. Bis zum 10.03. können interessierte Anleger den 50 Mio. Euro-Bond mit 8,00%-Verzinsung zeichnen. Die Anleihe des auf den nachhaltigen Anbau und die Verarbeitung von Agrarprodukten spezialisierten Unternehmens wird aufgrund der Erfüllung zahlreicher SDGs als „Sustainability Bond“ eingestuft. „Nachdem wir mit unserer ersten Anleihe erfolgreich substanzielle Assets geschaffen haben, konzentrieren wir uns nun darauf, unser bestehendes Potenzial vollständig zu nutzen. Der Charme unserer Anleihe liegt in der Kombination aus Sustainability, Rendite und bewiesener Verlässlichkeit“, sagt CEO Frédéric Dalmasie in dieser Woche im Interview mit der Anleihen Finder Redaktion. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat unterdessen im Rahmen des vorgelagerten Umtauschangebots die Agri Resources-Anleihe 2016/21 (WKN A183JV) bereits in die neue Agri Resources-Anleihe 2021/26 (WKN A28708) eingetauscht.

In der letzten Februar-Woche 2021 (Kalenderwoche 8 vom 22.02. bis 26.02.2021) hat sich Fritz Homann, CEO der Homann Holzwerkstoffe GmbH, den Fragen der Anleihen Finder Redaktion im Zuge der dritten Anleihe-Emission des Holzplatten-Produzenten gestellt. Der Unternehmenschef zeigt sich für das operative Geschäft des Unternehmens in 2021 trotz Pandemie optimistisch: „Die Auftragslage ist gut und hat sich bereits auf hohem Niveau stabilisiert. Wir erwarten, dass der private Konsum allgemein nach Ende des Lockdowns wieder zunehmen wird und sich dies über den stationären Möbelhandel auch für uns positiv auswirken wird.“ Der finale Zinskupon der neuen Homann Holzwerkstoffe-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2V19), die ein Zielvolumen von 60 Mio. Euro aufweist, ist mit 4,50 % p.a. am unteren Ende der Zinsspanne festgelegt worden. Das Umtauschangebot an Alt-Anleihegläubiger ist mittlerweile beendet, am Montag, den 01. März, startet die öffentliche Zeichnungsphase.

Des Weiteren hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in dieser Woche die neue 6,00%-Wandelanleihe der The Grounds Real Estate Development AG (WKN A3H3FH) in sein Portfolio aufgenommen. In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bescheinigen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG der Wandelanleihe eine „durchschnittliche Attraktivität mit positivem Ausblick“ und vergeben 3,5 von 5 möglichen Sternen. Das europäische Pendant des FONDS, der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) hat indes in dieser Woche die 4,50%-Anleihe der österreichischen Wolftank-Adisa Holding AG (WKN A3KL8U) im Rahmen der Neuemission gezeichnet und eine Zuteilung erhalten. Die Emissionsmittel der 2 Mio. Euro-Anleihe fließen übrigens in die Entwicklung und Herstellung einer mobilen Wasserstofftankanlage.

Die Eyemaxx Real Estate AG muss einen extrem hohen Verlust im vorangegangenen Geschäftsjahr 2019/20 hinnehmen. Das IFRS-Konzernergebnis wird sich voraussichtlich auf minus 26,0 bis minus 28,0 Mio. Euro belaufen. Das teilt das Immobilienunternehmen in dieser Woche mit, die endgültigen Zahlen sollen in der zweiten Märzhälfte vorliegen. Ursächlich für den enormen Verlust seien vor allem nicht-liquiditätswirksame Anpassungen von Projektbewertungen durch Gutachter aufgrund der Covid-19-Pandemie. Laut Eyemaxx handelt sich dabei ausschließlich um gewerbliche Projektentwicklungen, insbesondere im Hotelbereich. Die Metalcorp Group S.A. muss im Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Pandemie-Auswirkungen zwar auch Einbußen hinnehmen, betrachtet das Ergebnis in 2020 aber als „zufriedenstellend“.Metalcorp erwirtschaftet nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 405,1 Mio. Euro (Vorjahr: 541 Mio. Euro) und ein vorläufiges EBITDA von 32,4 Mio. Euro (Vorjahr: 36,1 Mio. Euro).

Die RAMFORT GmbH, die gegenwärtig ihre erste Unternehmensanleihe anbietet, freut sich über Anleihe-Zeichnungen des Europäischen Mittelstandsanleihen Fonds sowie über Zeichnungen aus dem Umfeld der Unternehmensführung in Höhe von insgesamt über 2,0 Mio. Euro. Die TERRAGON AG geht nach noch ungeprüften Konzernzahlen davon aus, die in den Anleihebedingungen der TERRAGON-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2GSWY7) festgelegte Erhöhung des Konzern-Eigenkapitals auf mehr als 12 Mio. Euro zum 31. Dezember 2020 nicht zu erreichen. Sollte das anvisierte Konzern-Eigenkapital auch im nächsten Halbjahr nicht erreicht werden, steigt der Zinssatz der 6,50%-Anleihe um 0,5 Prozentpunkte. Das Unternehmen befindet sich in 2021 aber weiter auf Expansionskurs, die Ankaufspipeline habe sich nach Konzernangaben auf ein Volumen von rund 900 Mio. Euro vergrößert. Wie erwartet hat die ABO Wind AG im Geschäftsjahr 2020 ein gutes Ergebnis erzielt. Gemäß vorläufigen Zahlen ist der Jahresüberschuss des Konzerns im Vergleich zu 2019 um 1,7 auf 13,1 Mio. Euro gestiegen. Die publity AG hat unterdessen ihr öffentliches Angebot von PREOS-Token sowie PREOS-Aktien vorläufig beendet. Die UniDevice AG profitiert zu Jahresbeginn von der hohen Nachfragen nach AirPods, was im Januar und Februar zu einer deutlichen Steigerung der Rohmarge führt. Von der zunehmenden Digitalisierung und technologischen Entwicklung profitiert auch die Quant.Capital GmbH & Co. KG, die gegenwärtig weiterhin ihre erste Anleihe in Volumen von 8 Mio. Euro anbietet.

