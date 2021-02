Die Aktie des US-Ölgiganten Chevron legte in den letzten Handelswochen einen beeindruckenden Kursanstieg hin.

Die Aktie des US-Ölgiganten Chevron legte in den letzten Handelswochen einen beeindruckenden Kursanstieg hin. Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (25.01.) hat sich das Chartbild einmal auf „links“ gedreht.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht muss es Chevron gelingen, das letze Verlaufstief bei 84,0 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Sollte es für die Aktie darunter gehen, ist Obacht geboten, würde in diesem Falle doch die potentielle Doppeltopformation Form annehmen. Eine Neubewertung wäre bei einem Bruch der 84 US-Dollar unerlässlich. Auf der Oberseite würde der Ausbruch über die 95,8 US-Dollar der Aktie die Tür in Richtung 103,5 US-Dollar (markantes Juni-Hoch) öffnen. Möglicherweise geben die anstehenden Q4-Daten (Veröffentlichung für den 29.01. geplant) der Aktie wichtige Impulse.“

In der Folgezeit wurde es dann spannend. Mit großer Vehemenz lief die Aktie die Unterstützung bei 84 US-Dollar an. Zuvor war sie mit dem Versuch gescheitert, über die 96 US-Dollar auszubrechen. Chevron gelang es jedoch, die Unterstützung bei 84 US-Dollar zu halten. Die Aktie drehte dynamisch nach oben ab.

Die anziehenden Ölpreise sowie die sich in Bezug auf die Aktien der Ölproduzenten aufhellende Stimmung heizten die Erholung bei Chevron an. Spätestens mit dem Ausbruch über die Marke von 96 US-Dollar unterstrich die Aktie ihre Aufwärtsambitionen. Das zuletzt an dieser Stelle für diesen Fall skizzierte Bewegungsziel bei 103,5 US-Dollar (markantes Hoch aus dem Juni des vergangenen Jahres) wurde daraufhin ebenfalls erreicht bzw. sogar leicht überschritten.

Zuletzt war die Aktie jedoch Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Idealerweise spielen sich nun diese oberhalb von 96 US-Dollar ab. Sollte es dennoch darunter gehen, ist Obacht geboten. Bei einem Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch (hierzu müsste die Aktie signifikant über die 105 US-Dollar) würde sich die Aufwärtsbewegung unter charttechnischen Aspekten reaktivieren.