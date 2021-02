Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Das Weltgericht am Ende der Tage – ein grüner Traum Schon bald wird Demeter, die Göttin der Bioläden, kommen in Herrlichkeit in einem Tesla und in Begleitung aller Umwelt-Engel und Sonnenblumen. Und sie wird Platz nehmen auf dem Thron des Weltgerichts. Und alle Bewohner der Welt werden vor diesem …