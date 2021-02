Börse Daily am Sonntag mit DAX, Deutsche Boerse, Airbus, Sixt, Freenet, Salesforce, Netflix, Apple

die Anleger sind aktuell besonders nervös. Schließlich könnte die durch die vielen Hilfs- und Konjunkturpakete bereitgestellte Liquidität in steigenden Inflationsraten münden. Nach der am Dienstag erfolgten, heftigen Reaktion nach unten konnte der amtierende US-Notenbank-Chef Jerome Powell die Märkte aber wieder etwas beruhigen. Dennoch zeigt sich der DAX aktuell auf wackeligen Beinen, so dass ein erneuter Rücksetzer durchaus möglich ist. Allerdings muss dies nicht unbedingt negative Auswirkungen haben!

So zeigt sich aus saisonaler Sicht ab Mitte März zwar ein entsprechender Aufschwung, zuvor ist aber durchaus noch einmal ein Rücksetzer denkbar. Dieser könnte im DAX sogar bis in den Bereich um rund 13300 Punkte reichen. Im Stundenchart auf der folgenden Seite lässt sich die dort verlaufende Unterstützungszone sehr gut erkennen. Bislang scheitert der Index immer wieder an der Widerstandszone um rund 14200 Punkte. Umso verwunderlicher ist es, dass der Kurs im Anschluss nicht noch tiefer gefallen ist.