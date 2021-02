Vor einem Jahr habe ich angefangen, in Edge Computing zu investieren. Es folgt, was ich auf dem Weg gelernt habe

Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der “offiziellen” Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Wir sind Motley! Eine These zu hinterfragen – sogar eine eigene – hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Die Unternehmen Fastly (WKN:A2PH9T) und Cloudlfare (WKN:A2PQMN) waren nach ihren Börsengängen im Jahr 2019 bereits auf meinem Radar, also habe ich meine Aktien des alten Content Delivery Senders (CDN) CenturyLink (jetzt Lumen Technologies WKN:A2QMYN) abgestoßen und angefangen, in Edge Computing zu investieren. Ein Jahr später kann ich davon berichten, was ich gelernt habe.

Selbst wenn du voll überzeugt von etwas bist, investiere in einen Korb von Aktien

Edge Computing (und softwarebasierte Netzwerk-Tools, die auf diesem Konzept basieren, wie Fastly und Cloudflare) sind ein aufstrebender Tech-Trend, der aus der Cloud-Bewegung hervorgegangen ist. Ich war anfangs sehr optimistisch in Bezug auf Fastly, und es hat sich in den ersten Monaten nach meinem Kauf tatsächlich besser entwickelt. In diesem Zusammenhang stieg die Aktie nach meinem Kauf um über 400 %, so dass ich etwas tat, was ich normalerweise nicht tue und mit Gewinn verkaufte. Ich hatte Glück und konnte im letzten Herbst, während des TikTok-Debakels (mehr dazu in einem Moment), wieder etwas kaufen, 40 % unter dem Allzeithoch.

Fastly war meine “High-Conviction”-Aktie, aber ich weiß, dass man nicht alles auf ein Pferd setzen sollte. Daher habe ich auch Cloudflare gekauft (das inzwischen aufgeholt hat, was den Kursanstieg angeht, und gemessen am Umsatz das größere Unternehmen ist) und später das Legacy CDN Limelight Networks (WKN:A0MSRH) akquiriert. Ich fügte Limelight hinzu, weil es im Herbst 2019, als Disney+ startete, bereits an Fahrt aufgenommen hatte und von anderen Streaming-Diensten, die auf den Markt kommen, etwas profitieren konnte. Es arbeitet auch am Aufbau eines eigenen Edge-Netzwerks, ist aber seither mit Abstand der Nachzügler in meinem Drei-Aktien-Korb.