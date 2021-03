Mit DuoRendite Aktien-Anleihen auf die die Daimler- und die VW Vzg.-Aktie können Anleger in 2,5 Jahren Jahresrenditen 3 und 3,20 Prozent erwirtschaften.

Die Kurse der im DAX gelisteten Automobilaktien von Daimler (ISIN: DE0007100000) und VW Vzg. (ISIN: DE0007664039), die in der Mitte des vergangenen Jahrzehntes wegen des Dieselskandals massiv unter Druck geraten waren, konnten sich wegen der innovativen Neuausrichtungen der Konzerne, sowie dem wieder erstarkten chinesischen Markt in den vergangenen Monaten sehr gut entwickeln. Mit strukturierten Anlageprodukten, wie den von der LBBW angebotenen DuoRendite Aktien-Anleihen auf Aktien können Anleger in der anhaltenden Nullzinsphase mit möglichst geringem Risiko auch dann zu Renditen oberhalb der Inflationsrate gelangen, wenn die Aufwärtsbewegung der Aktien ins Stocken gerät.

Derzeit bietet die Landesbank Baden-Württemberg DuoRendite-Aktien-Anleihen mit 2,5-jähriger Laufzeit auf die Daimler- (ISIN: DE000LB2UVR7) und die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE000LB2UVV9), mit Zinskupons in Höhe von 3 und 3,20 Prozent und Sicherheitspuffern von 15 und 20 Prozent zur Zeichnung an. Am Beispiel der Anleihe auf die Daimler-Aktie soll die Funktionsweise dieses Anleihetyps veranschaulicht werden.