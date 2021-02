Naturgy (GAS): ideale Chartformation für Long Setup

Mit einem weiteren Anstieg der Notierungen wäre zu erwarten, dass sich auch der Kurs der Naturgy-Aktie nach oben geht.

Rückblick: Die Aktie des Energieunternehmens aus Barcelona konnte in den vergangen sechs Monaten rund 30 Prozent zulegen und profitierte vom Anstieg der Energiepreise. Nach dem Pivot-Hoch vom 26. Januar gab es einen Rücksetzer, der bis zu einem Intraday-Test des 50er-EMA am 9. Februar führte. Zuletzt gab es eine Seitwärtsbewegung, die sich am 20er-EMA orientierte.

Chart vom 25.02.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 20.71 EUR









Meine Expertenmeinung zu GAS

Meinung: Die Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens ist von den Launen der Energiemäkrte abhängig. Mit einem weiteren Anstieg der Notierungen wäre zu erwarten, dass sich auch der Kurs der Naturgy-Aktie nach oben geht. Dabei könnte es Rückenwind vom spanischen Gesamtmarkt geben, der sich in den Turbulenzen der letzen Tage recht gut gehalten hat.

Mögliches Setup: Je länger die Seitwärtsbewegung anhält, umso dynamischer könnte der Breakout verlaufen. Die Eckdaten des Setups ergeben sich aus dem Chartverlauf der letzten Tage. Weitere Details gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

