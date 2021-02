Haushalte in Deutschland zahlen 37,8 Milliarden Euro für Strom (FOTO)

München (ots) -



- Seit 2016 stiegen die Stromkosten für private Haushalte um drei Milliarden

Euro

- Wegfall der EEG-Umlage würde Verbraucher*innen um 9,7 Milliarden Euro

entlasten

- 149 Stromversorger erhöhen die Preise - rund 2,1 Millionen Haushalte betroffen



Private Haushalte in Deutschland haben 2020 zusammen rund 37,8 Milliarden Euro

für Strom ausgegeben. Laut Angaben des Bundesverbandes der Energie- und

Wasserwirtschaft entfielen 2020 rund 26 Prozent des Stromverbrauchs

(https://www.check24.de/strom/stromverbrauch/) in Deutschland auf private

Haushalte. Das entspricht 126,88 Milliarden Kilowattstunden. Der Strompreis

(https://www.check24.de/strom/strompreise/) in Deutschland lag zu dieser Zeit

durchschnittlich bei ca. 30 Cent pro Kilowattstunde - so hoch wie noch nie.1)







rund 127 Milliarden kWh fast gleich viel Strom (https://www.check24.de/strom/)

verbrauchten. Der Kilowattstundenpreis lag im Schnitt bei lediglich 27 Cent. Und

auch im Vergleich zu 2019 stiegen die Kosten noch einmal um gut 900 Millionen

Euro.



"Die hohen Strompreise 2020 sorgten auch bei den Gesamtkosten für Strom für

einen neuen Rekord in Milliardenhöhe" , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer

Energie bei CHECK24. " Bleibt der Stromverbrauch 2021 annähernd konstant, wird

dieser Rekord in 2021 nochmals übertroffen werden. Zu Beginn des Jahres stiegen

die Strompreise für Verbraucher*innen bereits an"



Wegfall der EEG-Umlage würde Verbraucher*innen um 9,7 Milliarden Euro entlasten



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte angekündigt, seine Zielsetzung

sei eine schrittweise Absenkung der EEG-Umlage in den kommenden fünf Jahren und

schließlich deren Abschaffung. Der Wegfall der EEG-Umlage würde eine Familie

jährlich um 329 Euro entlasten, einen Single um 116 Euro.



"Durch die Abschaffung der EEG-Umlage könnte die Bundesregierung deutsche

Haushalte um rund 9,7 Milliarden Euro entlasten", sagt Lasse Schmid. "Soll die

Energiewende gelingen, muss Strom nicht nur sauberer werden, sondern auch

bezahlbar bleiben."



Rekordpreis beim Strom: Musterhaushalt (5.000 kWh) zahlt 1.655 Euro p. a. in

Grundversorgung



Im Bundesdurchschnitt werden für 5.000 kWh Strom in der Grundversorgung

(https://www.check24.de/strom-gas/grundversorgung-ersatzversorgung/) im Februar

2021 1.655 Euro fällig.2) Ein neues Allzeithoch. Pro Kilowattstunde entspricht

das im Schnitt 33,1 Cent. Im Schnitt der zehn günstigsten alternativen

Stromanbieter werden für 5.000 kWh Strom lediglich 1.347 Euro fällig. Eine

Ersparnis von 19 Prozent.



