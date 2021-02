Anlegerverlag Plug Power außer Rand und Band! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.02.2021, 14:48 | 123 | 0 | 0 28.02.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das sind wirklich wahnsinnig gute Nachrichten, die den Anlegern der Wasserstoff-Aktie von Plug Power extrem gefallen dürften! Die Aktie konnte am Freitag so einiges an Verlusten wieder aufholen und den Aktionären ein Lächeln ins Gesicht zaubern! Die Aktie steht wieder voll im Saft und konnte sogar die Marke von 40,00 Euro wieder knacken. Jetzt wird es weiter nach oben gehen! Anmerkung der Redaktion: Nach dem herausragenden Jahr 2020 für Plug Power, werden aktuell weiterhin neue Maßstäbe gesetzt und die Aktie befindet sich auf einem Rekordniveau. Die Chancen, dass Plug Power auch 2021 zu den großen Favoriten gehört, ist sehr hoch. Unser aktueller Sonderreport behandelt die Aktien mit den größten Gewinnchancen in diesem Jahr. Hier geht’s zum Download. Plug Power hat keine leichte Zeit hinter sich, kann sich dafür nun aber umso besser wieder rehabilitieren. Die Aktie geht durch die Decke und hat noch einige Überraschungen parat! Vor wenigen Tagen war die Aktie quasi abgeschrieben, dafür geht es nun umso höher, davon sind viele überzeugt. Das Potenzial ist auf jeden Fall riesig und wird mehr und mehr ausgeschöpft! Nun konnte man zum Wochenabschluss nochmal zweistellige Prozentwerte nach oben einfahren und hat die Anleger wieder zurück auf seine Seite gebracht. Hier ist jedoch noch lange nicht Schluss, die Aktie wird noch viel weiter steigen! Momentan kann man mit einem satten Plus von 12,32 Prozent und 4,40 Euro gegenüber Donnerstag überzeugen. Der Aktienwert steigt somit auf 40,10 Euro an! Fazit: Wie geht es bei Plug Power jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer