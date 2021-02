Anlegerverlag BioNTech steckt tief in der Krise! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.02.2021, 14:48 | 317 | 0 | 0 28.02.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für eine dramatische Entwicklung für die Aktie vom Impfstoff-Hersteller gegen das Coronavirus. Die Firma BioNTech aus Mainz muss sich derzeit gegen sinkende Kurse an der Börse wehren und findet nicht so richtig ein Mittel! Wird es für das aufstrebende Biotech-Unternehmen noch wieder nach oben gehen oder ist der Aufwärtstrend erstmal für längere Zeit gestoppt? Anleger-Tipp: BioNTech kann seinen Kurs momentan nicht halten! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. Nun muss BioNTech endlich wieder liefern. Denn eigentlich hatte man BioNTech in dieser Phase des Jahres als Big Player auf dem Schirm, wenn die Impfungen ihren Höchststand erreichen. Dennoch kann BioNTech die Anleger auf dem Aktienmarkt nicht überzeugen, weshalb das Anlegerinteresse an dieser Aktie deutlich schwindet. Man muss sich wieder mehr um das Vertrauen der Aktionäre kümmern! BioNTech muss jetzt also dringend wieder auf Angriff schalten und die Anleger zurückholen. Sonst verheddert man sich in einer Abwärtsspirale, die so schnell nicht mehr aufzuhalten sein wird! Mit der aktuellen Tendenz kann man auf jeden Fall keinen Krieg gewinnen. BioNTech musste am Freitag Verluste in Höhe von 1,65 Prozent und 1,52 Euro verkraften und steht nur noch bei 90,72 Euro! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



