Hochleistungsfähiger und qualitativ hochwertiger KI-Videoprozessor von VeriSilicon wird in führenden Rechenzentren eingesetzt

VeriSilicon (688521.SH) präsentiert die nächste Generation der Videoverarbeitung: Die Kombination aus seinem neu verbesserten Video-Codec VC9000 und seiner VIP9400-Technologie für künstliche Intelligenz (KI) und neuronale Netzwerke soll Videoströme in Rechenzentren effizienter verarbeiten.

Die steigende Anzahl von Live- und On-Demand-Diensten in den Vereichen Gaming und Videostreaming, die kontinuierliche Ausweitung der Breitbandverfügbarkeit und die Notwendigkeit, Videodaten an eine breite Palette von Geräten zu übermitteln, machen es erforderlich, dass Unternehmen, die Cloud-Plattformen betreiben, die neuesten Videoverarbeitungslösungen wie den VC9000 in Verbindung mit der VIP9400-Technologie einsetzen. VC9000 und VIP9400 von VeriSilicon bieten zusammen eine führende KI-Videoverarbeitung mit hohem Durchsatz und großer Skalierbarkeit, eine Echtzeitanalyse von KI-Videoinhalten, szenenbasierte Videocodierung und eine verbesserte KI-Pixelverarbeitung.