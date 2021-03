---------------------------------------------------------------------------

Energiedienst Holding AG

Postfach

CH-5080 Laufenburg

Telefon +41 62 869-2222

www.energiedienst.ch



1. März 2021



Presseinformation



Geschäftsjahr 2020: Energiedienst Holding AG steigert das Ergebnis vor Zinsen und Steuern deutlich



- EBIT steigt von -4,6 auf 38,9 Mio. Euro; auch Adjusted EBIT steigt von 41,4 auf 50,8 Mio. Euro

- Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine unveränderte Dividende von CHF 0,75 je Aktie vor

- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 heute veröffentlicht

Laufenburg. Die Energiedienst Holding AG hat im Geschäftsjahr 2020 ihren Adjusted EBIT, also das um nicht operative Effekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, erneut deutlich gesteigert. Mit 50,8 Mio. Euro lag er 9,4 Mio. Euro höher als im Vorjahr (41,4 Mio. Euro). Hintergrund für diesen Anstieg war insbesondere die gute Wasserführung in Verbindung mit gestiegenen Grosshandelspreisen. Auch ein verbessertes Ergebnis im Photovoltaik-Bereich wirkte sich positiv aus.



Der EBIT stieg deutlich um 43,5 Mio. Euro auf 38,9 Mio. Euro. Trotz Corona-Pandemie erreichte er fast die Erwartungen zu Jahresbeginn. Im Geschäftsjahr 2019 war das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) durch die Neueinschätzung von Rückstellungen für die Personalvorsorge negativ. Dieser Einmaleffekt wirkte sich 2020 nicht mehr aus.



Der Jahresgewinn der Energiedienst-Gruppe lag bei rund 44 Mio. Euro und war 34 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Die Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 10 Prozent oder 95 Mio. Euro auf 1.037 Mio. Euro. Der Energieabsatz erhöhte sich um 6,5 Prozent auf rund 9,2 Mrd. Kilowattstunden (kWh). Das lag vor allem an der Steigerung des Übrigen Stromabsatzes, also dem Handelsgeschäft, den regulatorischen Geschäften und der Netznutzung.

Jörg Reichert, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG, sagt: "Das Jahr 2020 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Mit dem Ergebnis des Jahres 2020 sind wir trotz der Pandemie sehr zufrieden. An dieser Stelle Danke an unsere Mitarbeitenden, die in dieser anspruchsvollen Zeit, sehr engagiert weiter dafür sorgen, dass die Energieversorgung für die Gesellschaft gesichert ist. Natürlich hat sich Corona auch auf uns ausgewirkt. Den deutlichen Rückgang des Stromabsatzes im Geschäftskundenbereich während der Lockdowns konnten jedoch viele positive Effekte kompensieren. Wir haben ein relativ gutes Ergebnis erzielt und konnten unsere EBIT-Erwartung für das Jahr 2020 fast realisieren. Unsere Strategie, die darauf abzielt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu fördern, zahlt sich nun auch unternehmerisch aus. Unser Streben, unsere Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen, selbst klimaneutral zu werden, trifft auf Akzeptanz."