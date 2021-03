DGAP-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

123fahrschule SE: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen der Tochtergesellschaft 123fahrschule Holding GmbH



01.03.2021 / 07:10

123fahrschule SE veröffentlicht vorläufige Zahlen ihrer Tochtergesellschaft 123fahrschule Holding GmbH

Umsatz und Ergebnis im Rahmen der Erwartungen der Gesellschaft Köln/Frankfurt am Main, 1. März 2020.

Im Zuge der Erstellung des ersten konsolidierten Jahresabschlusses der 123fahrschule SE („Gesellschaft") für das Geschäftsjahr 2020 zeichnet sich für die über die Sachkapitalerhöhung in die Gesellschaft eingebrachte 123fahrschule Holding GmbH für das gesamte Geschäftsjahr 2020 ein vorläufiger Umsatz in Höhe von 4,4 Mio. Euro (Vorjahr 2,9 Mio. Euro) sowie ein Jahresergebnis in Höhe von -2,0 Mio. Euro (Vorjahr - 3,6 Mio. Euro) ab.

Damit liegt das Jahresergebnis 2020 der 123fahrschule Holding GmbH, die das Ergebnis der 123fahrschule SE wesentlich prägt, innerhalb der Erwartungen der Gesellschaft.

Aufgrund der Einbringung de 123fahrschule Holding GmbH in die Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 wird das Ergebnis jedoch nur teilweise im Abschluss der 123fahrschule SE berücksichtigt.



