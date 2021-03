DGAP-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

123fahrschule SE: Umsetzung des Beschlusses der Hauptversammlung der 123fahrschule SE



01.03.2021 / 07:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zur Umsetzung des Beschlusses der Hauptversammlung der 123fahrschule SE vom 26. Oktober 2020 plant die Gesellschaft die Ausgabe von bis zu 500.000 neuen Aktien

Platzierungspreis der geplanten Kapitalerhöhung auf EUR 10,00 je neuer Aktie festgesetzt Köln/Frankfurt am Main, 1. März 2020.



Die Gesellschaft plant die konkrete Umsetzung der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. Oktober 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung um bis zu EUR 500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuen Aktien der Gesellschaft („Neue Aktien"). Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE haben hierzu im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung am 1. März 2021 den Platzierungspreis je Neuer Aktie auf EUR 10,00 festgesetzt.



Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Anlegern zum Erwerb zum Platzierungspreis angeboten werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde bereits im Hauptversammlungsbeschluss ausgeschlossen. Bei einer vollständigen Platzierung sämtlicher neuen Aktien beträgt das neue Grundkapital EUR 1.814.480,00.



Die Kapitalerhöhung wird von der Quirin Privatbank AG begleitet.

Köln/Frankfurt am Main, 1. März 2020.Die Gesellschaft plant die konkrete Umsetzung der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. Oktober 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung um bis zu EUR 500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuen Aktien der Gesellschaft („"). Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE haben hierzu im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung am 1. März 2021 den Platzierungspreis je Neuer Aktie auf EUR 10,00 festgesetzt.Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Anlegern zum Erwerb zum Platzierungspreis angeboten werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde bereits im Hauptversammlungsbeschluss ausgeschlossen. Bei einer vollständigen Platzierung sämtlicher neuen Aktien beträgt das neue Grundkapital EUR 1.814.480,00.Die Kapitalerhöhung wird von der Quirin Privatbank AG begleitet. 01.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de