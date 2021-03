Zeichnungsfrist für Homann Holzwerkstoffe Anleihe 2021/2026 beginnt heute

Zielvolumen: 60 Mio. Euro; Laufzeit 5,5 Jahre

Fester jährlicher Zinssatz in Höhe von 4,50 % p. a.

Zeichnungsfrist läuft vorbehaltlich vorzeitiger Schließung bis 4. März

München, 1. März 2021 - Heute startet die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe 2021/2026 der Homann Holzwerkstoffe Gruppe, einem führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie. Das Wertpapier (ISIN: DE000A3H2V19; WKN: A3H2V1) ist mit einem festen jährlichen Zinssatz in Höhe von 4,50 % ausgestattet und kann im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse bis zum 4. März 2021, 14:00 Uhr, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, gezeichnet werden. Die Schuldverschreibung wird zum Nennbetrag von 1.000 Euro ausgegeben und hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren.

Die Homann Holzwerkstoffe beabsichtigt, das angestrebte Zielvolumen von 60 Mio. Euro im Wesentlichen zur Rückzahlung der ausstehenden Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN: A2E4NW) sowie als Liquiditätsreserve für weiteres Wachstum und die generelle Unternehmensfinanzierung zu nutzen. In diesem Zusammenhang plant die Gesellschaft, die Anleihe 2017/2022 vorzeitig zu kündigen, was seit dem 14. Juni 2020 zu 101,5 % des Nennbetrags und unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist.

Die Neuemission richtet sich insbesondere an mittelfristig orientierte institutionelle Investoren und Privatanleger, die an einem Investment in ein Unternehmen mit nachweislich krisenfestem Geschäftsmodell und überdurchschnittlich guten Kreditkennzahlen bei gleichzeitig attraktiver Verzinsung interessiert sind. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) ist für den 12. März 2021 vorgesehen.