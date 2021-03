adesso unterstützt Bausparkasse Schwäbisch Hall bei Weiterentwicklung des IT-Kernbanksystems im Kreditbereich

Im Zuge eines IT-Modernisierungsprojekts hat die Bausparkasse Schwäbisch Hall den IT-Dienstleister adesso für ein Teilprojekt beauftragt, die Weiterentwicklung einer SAP-basierten Anwendung für das Kernbankgeschäft im Kreditwesen zu unterstützen. Ein erstes System-Release mit adesso-Beteiligung ist bereits erfolgreich live gegangen. Das zweite ist zum Live-Gang im Herbst 2021 terminiert. Die Hamelner Quanto AG, die seit Dezember als Tochtergesellschaft die adesso Group verstärkt, ist als Unterauftragnehmer ebenfalls beteiligt. Die Zusammenarbeit in einem derartigen "Leuchtturmprojekt" der deutschen Finanzbranche unterstreicht das Potenzial des Zusammenschlusses im Hinblick auf den weiteren Ausbau der SAP-Aktivitäten innerhalb der adesso Group.

Bei der Transformation im Kernbanksystem setzt die Bausparkasse Schwäbisch Hall auf die etablierte Core-Banking-Plattform SAP for Banking, um Kerngeschäftsprozesse rund um Darlehensvergaben zu unterstützen. Bei dem IT-Vorhaben wird ein zukunftsfähiges Kernbanksystem auf SAP-Basis als Standard entwickelt, das die bestehende Host-basierte Infrastruktur ablösen wird. Eine Standardsoftware mit konfigurierten Prozessen über den kompletten Lebenszyklus eines Bausparvertrags und Bauspardarlehens hinweg wird der Bausparkasse Schwäbisch Hall künftig eine höhere Effizienz ermöglichen. Das Kernbankprojekt der Bausparkasse Schwäbisch Hall gilt derzeit als eines der größten Core-Banking-Vorhaben unter Einsatz von SAP for Banking im Bereich Financial Services in Deutschland.

adesso wurde von Schwäbisch Hall für ein Teilprojekt mit der Weiterentwicklung, Individualisierung und Implementierung des neuen SAP-basierten Kreditsystems betraut. Dabei ist adesso für alle Phasen der Systementwicklung - von der Fachkonzeption und dem Design über die Softwareentwicklung und Testphase bis hin zur Fehlerbehebung und Gewährleistung - verantwortlich. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Modul für den Geschäftsprozess Prolongation, also der Verlängerung von Kreditverträgen.