Evotec und Chinook Therapeutics gehen Partnerschaft zur Entwicklung neuer präzisionsmedizinischer Ansätze für chronische Nierenerkrankungen ein

IM RAHMEN DER KOOPERATION WERDEN DIE PATIENTEN-BIOBANK NURTURE SOWIE EVOTECS MULTI-OMICS PLATTFORMEN PANHUNTER UND PANOMICS EINGESETZT

EVOTEC UND CHINOOK WOLLEN MOLEKULARE MECHANISMEN CHARAKTERISIEREN, NEUARTIGE TARGETS IDENTIFIZIEREN UND VALIDIEREN SOWIE STRATEGIEN MIT KLARER PATIENTENSTRATIFIKATION IN SELTENEN NIERENERKRANKUNGEN VORANTREIBEN

EVOTEC ERHÄLT ABSCHLAGSZAHLUNG, FORSCHUNGSZAHLUNGEN SOWIE ERFOLGSABHÄNGIGE MEILENSTEINE UND UMSATZBETEILIGUNGEN



Hamburg, 01. März 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) und Chinook Therapeutics Inc. ("Chinook", NASDAQ: KDNY) gaben heute eine strategische Zusammenarbeit zur Erforschung und Entwicklung neuartiger präzisionsmedizinischer Therapien für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen bekannt. Auf der Grundlage Evotecs proprietärer molekularer Datensätze tausender Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen unterschiedlicher Ätiologie werden Chinook und Evotec gemeinsam neuartige Mechanismen identifizieren, charakterisieren und validieren und präzisionsmedizinische Ansätze erforschen und entwickeln.



Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Evotecs proprietäre PanOmics-Plattform eingesetzt, die erweiterte Durchsatz-Proteomik und Hochdurchsatz-Transkriptomik sowie bildgebende Zelldiagnostik mit PanHunter, Evotecs einzigartiger Plattform zur integrierten Datenanalyse, verknüpft. Chinook wird außerdem Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsprogramme in die Kooperation einbringen, die bei seltenen Nierenerkrankungen wie IgA-Nephropathie und glomerulären Krankheiten ansetzen.



"Wir freuen uns darauf, diese strategische Kooperation mit Evotec, dem führenden Partner für Wirkstoffforschung und -entwicklung im Bereich Nephrologie, einzugehen", sagte Andrew King, Ph.D., Leiter der Nierenforschung und translationalen Medizin bei Chinook. "Der Zugang zur NURTuRE-Kohorten-Studie und anderen proprietären Patienten-Biobanken wird es uns zusammen mit der Multi-Omics-Integrationsplattform von Evotec ermöglichen, die molekularen Mechanismen von Nierenerkrankungen zu definieren, neuartige Targets für die Wirkstoffentwicklung für ausgewählte Patienten-Subpopulationen zu identifizieren und die Grundlage für unseren präzisionsmedizinischen Ansatz weiter auszubauen. Durch den Schwerpunkt auf der umfassenden molekularen Krankheitsklassifizierung in Verbindung mit zukünftigen klinischen Ergebnissen hat Chinook die Möglichkeit, zielgerichtete Therapien für die richtigen Patientengruppen bereitzustellen."