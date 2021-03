Nachdem nun das Anfang dieses Jahres etablierte Verkaufssignal ausgelöst durch eine vorausgegangene SKS-Formation mustergültig und in ganzer Länge mit einem Rückfall auf 0,86 GBP abgearbeitet wurde, könnte sich jetzt eine Gegenbewegung einstellen. Einen ersten Hinweis darauf liefert die Kerze aus der Vorwoche in Form eines Doji. Dabei wäre sogar ein Rücklauf zurück an die vorausgegangene Nackenlinie der SKS-Formation denkbar, anschließend allerdings müsste der weitere Verlauf erneut ausgewertet werden. Short-Positionen haben fürs Erste ausgedient, Gewinne können realisiert werden.

Euro gewinnt an Stärke

Ein Intermarket-Vergleich des Euro zu anderen Währungen lässt auf relative Stärke schließen. Nach dem Ausverkauf bei EUR/GBP könnte jetzt eine Anstiegsphase bevorstehen, als erstes Ziel wäre das Niveau um 0,8746 GBP zu nennen, darüber die Nackenlinie bei 0,8864 GBP. Über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFP2S0 können interessierte Anleger hiervon überdurchschnittlich profitieren. Sollte allerdings der Ausverkauf fortsetzen und ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 0,86 GBP auftauchen, müssten weitere Abschläge in den Bereich von 0,85 sowie darunter auf 0,8450 GBP einkalkuliert werden.