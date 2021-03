Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 14,3 Prozent auf 215,3 Mio. Euro (Vorjahr: 188,4 Mio Euro). Damit konnte der BayWa Konzern auch im Pandemie-Jahr eine weitere Ergebnissteigerung erzielen und den Erfolgstrend der Vorjahre fortsetzen. Der Umsatz legte um 0,6 Prozent zu und erreichte zum Jahresende 17,2 Mrd Euro (Vorjahr: 17,1 Mrd Euro). Und so soll auch die Dividende moderat um 0,05 EUR auf 1,00 EUR erhöht werden für 2020.

Als Grundversorger für elementare Bereiche der Energie-, Agrar- und Bauwirtschaft profitierte die BayWa im abgelaufenen Geschäftsjahr von einer anhaltend hohen Nachfrage in all ihren Segmenten. “Unsere internationalen Geschäftsmodelle sowie die diversifizierte Aufstellung haben sich in der Corona-Pandemie als sehr krisenfest erwiesen“, sagte Klaus Josef Lutz, der Vorstandsvorsitzende der BayWa AG.

H2-KW-8: Was ist bei den Wasserstoffwerten letzte Woche passiert, wie geht es weiter? Plug Power, Nel, Bloom Energy, Siemens Energy, Everfuel u.a.

Und auch die Weichen für die Zukunft wurden im Vorjahr gestellt:

530 Mio EUR von Schweizer Infrastructure Partners

Im Zuge der Übernahme einer Beteiligung von 49 Prozent durch Fonds, die von Energy Infrastructure Partners (EIP), ehemals Credit Suisse Energy Infrastructure Partners, beraten werden, sollten in den nächsten Tagen der BayWa r.e. eGmbH ine Eigenkapitaleinlage in Höhe von 530 Mio. Euro zu fliessen. Und dabei wird die Ursprungsforderung der Bayern erfüllt: Die BayWa AG bleibt mit 51 Prozent Mehrheitsgesellschafterin der BayWa r.e. Und das Closing der im Dezember erreichten Einigung soll in den nächsten Tagen erfolgen.

“Die Kapitalerhöhung bei der BayWa r.e. ist die größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte der BayWa. Zusammen mit unserem in 2019 erfolgreich platzierten Green Bond haben wir somit in weniger als zwei Jahren 1,03 Mrd. Euro am Kapitalmarkt für das Geschäftsfeld Regenerative Energien akquiriert”, sagte am 09.12.2020 Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG.