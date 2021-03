BlockchainK2 Corp. kündigt den Start von Amplify Games an und gibt ein Unternehmens-Update

Vancouver, British Columbia - 1. März 2021 -- BlockchainK2 Corp. („BlockchainK2“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: BITK) (OTCQB: BIDCF) ( FWB: KRL2) freut sich, den Start von Amplify Games Inc. („Amplify Games“) bekannt zu geben. Amplify Games nutzt die Blockchain-Technologie, um ein dezentrales Vertriebsnetzwerk für digitale Spiele zu schaffen. Dies wird die Entwicklung von Spielen außerhalb der derzeit monopolistischen Konsolen- und Game Publishing-Industrie [Spieleverlagsindustrie] vorantreiben. Die Technologieplattform von Amplify Games wird das Vertrauen zwischen Spieleentwicklern und Vertriebsfirmen wiederherstellen, weil Verkäufe auf einer Blockchain aufgezeichnet werden. Amplify Games wird auch die Definition eines erfolgreichen Spiels vom Umsatz in Richtung des In-Game-Währungswertes oder der Tokenisierung verlagern und damit die Bemühungen in der Spieleentwicklung zum Nutzen der Spieler neu ausrichten.

Amplify Games verbindet Game-Studios, Influencer/Streamer und Game-Communities miteinander, um einem Spiel von einem beliebigen Studio die größtmögliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. Spiele wie „Among Us“ waren erstaunliche und kreative Spiele, die zunächst wenig Zugkraft hatten und nur durch Zufall populär wurden. Die Plattform und das Netzwerk von Amplify Games sind speziell darauf ausgerichtet, digitale Spiele aufzuwerten, damit sie größtmögliche Bekanntheit erlangen und potenziell Millionen von Spielern erreichen, die dann auf diese Spiele zugreifen, sie kaufen und spielen können.

Mit Amplify Games muss ein Spiel nicht mehr von einem Großverlag beworben werden, um ein Erfolg zu werden. Die Technologie von Amplify Games in Verbindung mit einem Netzwerk von Influencern und Game-Communities kann die Macht an die „kleinen Leute“ zurückgeben, damit diese das tun können, was sie lieben - großartige Spiele entwickeln.

„Bei Investoren ist das Interesse an Videospielen groß und als börsennotiertes Unternehmen kann BlockchainK2 traditionellen Investoren eine Möglichkeit bieten, sich an Spielen und dem Blockchain-Bereich zu beteiligen. Der Netzwerkeffekt eines vernetzten Marktes ist genau das, was langfristige Bindung und exponentielles Wachstum wirklich antreibt“, sagte der CEO von BlockchainK2, Sergei Stetsenko.