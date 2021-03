GECCI Gruppe beginnt Erschließung des Baulands in Bockenem: 50 % der geplanten Einfamilienhäuser bereits reserviert

Nettlingen, 01. März 2021: Das Projekt der GECCI Gruppe für den Bau von 10 Einfamilienhäusern in Bockenem nimmt Formen an. Inzwischen sind die Planungen abgeschlossen und es wurde mit der Erschließung des rund 8.460 qm großen Areals in der niedersächsischen Stadt begonnen. Innerhalb weniger Wochen sollen die Straßen- und Gehwegsarbeiten abgeschlossen und die Grundstücke an alle Versorgungsnetzwerke angeschlossen sein. Die Abstimmung mit dem örtlichen Bauamt läuft ebenfalls.

Im weiteren Jahresverlauf sollen auf dem Areal 10 Einfamilienhäuser entstehen. Bockenem befindet sich im Einzugsgebiet von Hannover, Salzgitter, Wolfsburg mit Anschluss an die Autobahn A7 und guter Infrastruktur. Die Eigenheime werden jeweils über eine Grundstücksgröße von rund 650 bis 1200 qm und eine Wohnfläche zwischen 96 qm und 180 qm verfügen. Energieeffizienz KfW-55 ist Mindeststandard. Vor und während der Bauphase können selbstverständlich individuelle Wünsche wie beispielsweise Barrierefreiheit oder eine höhere Energieeffizienz berücksichtigt werden.





GECCI realisiert in Bockenem 10 Einfamilienhäuser

Der Vertrieb der Objekte erfolgt über die GECCI Rent & Buy(R) und im Wege der Mietübereignung (mietübereignung.de). Die von GECCI entwickelte Mietübereignung verbindet den grundbuchsicheren Erwerb - aber ohne Bankkredite, ohne Eigenkapital - mit der Flexibilität von Miete. Dazu wird ein gewöhnlicher Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 Jahren bis maximal 32 Jahren zu ortsüblichen Konditionen vereinbart. Die monatliche Kaltmiete ist über die gesamte Laufzeit konstant. Für eine hohe Sicherheit bis zur Eigentumsübergabe am Ende die Mietzeit ist gesorgt: Die notarielle Auflassungsvormerkung im Grundbuch stellt die Insolvenzfestigkeit sicher. Das Konzept kommt gut an: In Bockenem sind 5 der 10 Einfamilienhäuser bereits vor Baubeginn reserviert und die Notartermine sollen in den kommenden Wochen folgen. Die Kaltmiete je Quadratmeter ist von individuellen Ausstattungen abhängig und wird bei unter 7 Euro beginnen.