JPMORGAN belässt Amadeus IT auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amadeus IT nach Jahreszahlen von 50 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Während immer noch ungewiss sei, ab wann im laufenden Jahr die Erholung einsetze, sei die Führung des Buchungssystem-Anbieters mittel- bis langfristig optimistisch, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sollten Einsparungen eine Margenverbesserung stützen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2021 / 00:15 / GMT







Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Stacy Pollard

Analysiertes Unternehmen: Amadeus IT

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.