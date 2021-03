Storaktionærmeddelelse fra Totalbanken A/S Nachrichtenquelle: globenewswire | 01.03.2021, 08:15 | 39 | 0 | 0 01.03.2021, 08:15 | I overensstemmelse med MAR skal vi herved oplyse at Strategic Investments A/S (CVR: 71064719) efter køb af aktier i Totalbanken A/S d.d. ejer 326.758 stk. aktier svarende til 10,00% af aktiekapitalen. Attachment 2021-04 Storaktionærmeddelelse 20210301

