Erfolgreiches Closing: Payment Service Provider PAYONE mit neuer Gesellschafterstruktur / Führender Partner für Händlerkunden mit Geschäftsschwerpunkt Deutschland und Österreich (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Worldline, der europäische Marktführer und weltweit die Nummer vier im Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen und die DSV-Gruppe, zentraler Dienstleister und Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe, haben heute den erfolgreichen Abschluss der Einbringung des Händlerdienstleistungsgeschäfts von Worldline in Deutschland und Österreich in PAYONE bekanntgegeben. Diese Fusion ist eine Teiltransaktion im Rahmen des erfolgreichen Zusammenschlusses von Worldline und der Ingenico Group am 28. Oktober 2020. Im Gegenzug wird das Schweizer Händlerdienstleistungsgeschäft von PAYONE in Worldline integriert. PAYONE wird sich daher künftig als ein führender Zahlungsanbieter und Omni-Channel-Dienstleister auf Händlerkunden mit Geschäftsschwerpunkt in Deutschland und Österreich ausrichten.

Mit dem Abschluss dieser Transaktion geht eine Änderung der PAYONE-Gesellschafterstruktur einher: Die Worldline Gruppe hält ab sofort 60 Prozent, die DSV-Gruppe 40 Prozent (bisher 48 Prozent) der PAYONE-Unternehmensanteile. Wichtige Entscheidungen werden weiterhin wie bisher im Konsens beider Shareholderpartner getroffen.



Klare Aufgabenteilung in der DACH-Region Deutschland, Österreich, Schweiz

PAYONE wird als eigenständiges Joint Venture innerhalb von Worldline geführt und ist Teil des Geschäftsbereiches Merchant Services von Worldline. Im Rahmen der Neuorganisation wird sich der PAYONE-Wirkungskreis verändern, das Angebotsportfolio wird künftig auf Deutschland und Österreich fokussiert: Mit der damit verbundenen Übernahme des Deutschland- und Österreich-Händlergeschäfts von Worldline wird dieses unter dem Markendach von PAYONE weiterentwickelt. Als Teil dieser Transaktion integriert Worldline das Schweizer Händlerdienstleistungsgeschäft von PAYONE. PAYONE wird sich künftig als ein führender Zahlungsanbieter und Omni-Channel-Spezialist - quer über alle Dienstleistungsbranchen hinweg - auf Händlerkunden mit Geschäftsschwerpunkt in Deutschland und Österreich konzentrieren. Ziele dieser konsequenten Neuausrichtung und damit verbundenen Bündelung der länderspezifischen Aufgabenverteilung sind die Intensivierung der Kundenbetreuung sowie der Ausbau der jeweiligen auf lokale Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungspalette.