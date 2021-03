München (ots) - innocent mixt Smoothies nur aus den besten Zutaten von Mutter

Natur. Ganz ohne Konzentrate, Geschmacksverstärker und ohne zugesetzten Zucker.

Nachhaltigkeit steht für innocent im Fokus: Bereits 90 % der Zutaten von

innocent stammen aus zertifiziert nachhaltigem Anbau. Bis 2030 sollen es 100%

sein. Und damit nicht genug - ab sofort erscheinen innocent Smoothies im neuen

Gewand und es gibt zwei neue Sorten im Kühlregal: den grünen Smoothie "Guave,

Ananas & Apfel" und den pinken "Ananas, Erdbeere & Apfel"-Smoothie.



innocent liegt Nachhaltigkeit ganz besonders am Herzen





Bei innocent dreht sich alles um Obst und Gemüse. Aber nicht nur gut schmeckensoll es, sondern auch die Welt besser hinterlassen als man sie vorgefunden hat.innocent hat sich 2019 verpflichtet, aktiv für den Klimaschutz einzutreten undbis 2030 klimaneutral zu werden. Um das zu erreichen, wird der CO2-Fußabdruckpro Flasche bis 2023 um 20 % reduziert.Auch die Entscheidung PET, statt Glas zu verwenden wurde bewusst getroffen.Würde innocent Glas verwenden, wäre die CO2-Emission wesentlich höher, da vielmehr Energie für die Herstellung, den Transport und die Reinigung von Glasbenötigt wird. Dies würde den Klimawandel weiter anheizen.Außerdem möchte innocent beweisen, dass Plastik kein Müll ist und möchte bis2030 jede einzelne Flasche sammeln und recyceln. Mit der "Pfand für Alle"Kampagne in Deutschland hat man dieses Vorhaben bereits in Angriff genommen undbetont, wie wichtig es ist, Smoothie & Saft Flaschen in das deutschePfand-System zu integrieren.Darüber hinaus hat sich innocent einer nachhaltigen Landwirtschaft verschrieben,die Mensch und Natur zusammenbringt, um alle Zutaten mit Anstand zu beziehen.Deshalb sind bereits heute 90 % der Zutaten nachhaltig zertifiziert (SAI-FSA)und innocent verfolgt den Plan, bis 2023, diesen Anteil auf 100 % zu erhöhen.innocent Smoothies aus verantwortungsvollem Anbau"Für unsere Smoothies verwenden wir das beste Obst und Gemüse, das Mutter Naturuns schenkt. Um der Natur den nötigen Respekt entgegenzubringen, möchten wirdieses nur von Farmen beziehen, denen sowohl ihre Mitarbeiterinnen undMitarbeiter als auch die Umwelt am Herzen liegen. Um einen globalen,ganzheitlichen Standard zu gewähren, setzen wir auf die FSA-Zertifizierung derSustainable Agriculture Initiative", sagt Max Rogy, innocent Deutschland BrandManager.FSA ist eine globale Nachhaltigkeitsbewertung der Sustainable AgricultureInitiative (SAI) für landwirtschaftliche Betriebe. Mit dieser Zertifizierungstellt der Smoothie-Hersteller sicher, dass die verwendeten Zutaten im Hinblick