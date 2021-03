Airbion GmbH: ​​​​​​​Airbion: Deutsches Unternehmen sagt COVID-19-Viren und anderen ultrafeinen Partikeln den Kampf an

- (Corona-)Viren, Ultrafeinstaub, Bakterien und Allergene werden mit neuartiger Technologie filterlos und ohne Freisetzung schädlicher Stoffe aus der Luft entfernt

- Starkes Team aus renommierten internationalen Wissenschaftlern, Industriemanagern und Business Angels forcieren internationalen Roll Out der VAPUR-Technologie von Airbion

- Nach fünfjähriger Entwicklungszeit: Einzigartige, patentgeschützte Kombination von Ultraschallwellen, UV-Licht und Hitze als Garant für herausragenden Wirkungsgrad

- Produktion "Made in Germany" angelaufen - bereits mehr als 2.500 Geräte bestellt

- Zielgruppe: Büros, Restaurants, Arztpraxen und Privathaushalte

- Markt für Luftreinigungslösungen allein in Europa aktuell bei rd. 13,4 Mrd. US-Dollar jährlich mit Wachstumsraten von über 8 Prozent p. a.

Rellingen / Gronau, den 01. März 2021 - Die Airbion GmbH, ein Anbieter innovativer Luftreinigungstechnologie und Geräte, präsentiert mit dem Airbion One das weltweit erste Gerät im handlichen Format, das Kleinstpartikel, wie Viren, schadstofffrei aus der Luft entfernen kann. Feinstaub, Allergene und beispielsweise das Coronavirus (SARS-CoV-2) werden so sicher und vollständig eliminiert. Airbion kann damit einen substanziellen Beitrag zur Eingrenzung der aktuellen COVID-19-Pandemie leisten.

Jetzt Start der Vermarktung nach fünfjähriger Entwicklungszeit durch Wissenschaftlerteam

Über fünf Jahre hat das Entwicklerteam um Prof. Dr. Gregor Luthe an der Entwicklung der Technologie und ihrer Umsetzung zur Marktreife gearbeitet. Zum 1. März 2021 beginnt Airbion jetzt mit der Auslieferung der ersten Geräte. Neben Prof. Luthe, der als Nanotechnologe und Chemiker einen hervorragenden internationalen Ruf genießt und an Universitäten in Europa und den USA lehrte und forschte, haben erfahrene Industriemanager und renommierte deutsche Business Angels das Unternehmen gegründet. Ihr Ziel: Mit der einzigartigen, patentgeschützten Technologie von Airbion einen signifikanten Beitrag für saubere Atemluft leisten. Produziert wird am Unternehmensstandort im nordrhein-westfälischen Gronau. Dort läuft die Endmontage der Geräte derzeit bereits auf vollen Touren. Bereits mehr als 2.500 verbindliche Bestellungen - zum großen Teil aus den USA - liegen vor. Ab heute werden die ersten 1.000 Geräte ausgeliefert.