Alles drängt in die Cloud. Auch die Cloud-Erlöse von SAP stiegen im Jahresvergleich von 6,9 Milliarden Euro um 17,4 Prozent auf 8,1 Milliarden. Bei insgesamt leicht rückläufigen Gesamtumsätzen von rund 27,3 Milliarden bedeutet dies ein Schrumpfen anderer Geschäftsbereiche. Die Ambitionen sind groß, denn bis 2025 will SAP den Umsatz mit Software aus der Cloud - von S 4 Hana über die Personalverwaltung Success Factors bis zu Lösungen für Onlineshops - um durchschnittlich 25 Prozent pro Jahr steigern. Das Wachstum liegt somit über dem Niveau, das Cloud-Spezialisten wie Workday und Salesforce erreichen. Der Dax-Konzern ist an der Börse gut 130 Milliarden Euro wert, was dem fünffachen Umsatz entspricht. Der direkte Konkurrent Workday kommt auf den Faktor 15, Salesforce immerhin auf den Faktor zehn.

.

Zum Chart

.

Die Reduzierung der Wachstumsaussichten im Zug der Veröffentlichung der Q 3 Zahlen führte zu einem intraday Einbruch des Aktienkurses um rund 23 Prozent. Auch an den folgenden 6 Handelstagen wurde der Wert weiter abverkauft und mündete in ein partielles Tief bei 89,93 Euro. Seit dem Hoch bei 111,94 Euro Anfang Februar ist der Kurs wieder im Zuge des breiten Rückgangs bei Tech-Aktien auf rund 102 Euro zurückgekommen. Trotz der jüngsten Unruhe an den Finanzmärkten durch steigende Anleiherenditen bleiben viele Analysten optimistisch. So setzen Experten auf die milliardenschweren Hilfspakete, die anziehende globale Konjunktur und die weiter laufenden Impfungen. Auf der Unterseite scheint der Kursverlauf bei den Marken von 97,18 Euro und vor allem im Bereich von 90,34 Euro gut abgesichert. Wird ein Boden gefunden, steht einem neuerlichen Test des Bereiches bei 110,73 Euro nichts im Wege.