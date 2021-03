Reise-Aktien im Höhenflug

Was für eine Handelswoche für die lange Zeit abgestrafte Reisebranche. In Großbritannien sorgte die Aussicht auf ein Lockdown-Ende im Sommer für einen Buchungsboom bei Hotels und Flügen. Aber auch weltweit steigt dank voranschreitenden Impfungen die Hoffnung, dass ab der zweiten Jahreshälfte Urlaub wieder möglich sein wird. Diese Aussichten machen Reise-Aktien zu begehrten Zielen für Investoren, die derzeit in größerem Gewinne Maße bei den bisherigen Krisenprofiteuren einstreichen. Lohnt sich ein Einstieg wie bei der Lufthansa (s. S. 1) noch oder sind die Kurszuwächse nur ein Strohfeuer? Wir schauen genauer drauf.

Natürlich fällt der Blick zu allererst auf Tui. Der Reise-Riese konnte seine Marktkapitalisierung in der zurückliegenden Handelswoche um bis zu ein Drittel steigern und ist damit auf bestem Wege, das Corona-Gap zu schließen. Die Rally des Branchenführers begann aber schon Anfang November. Seither hat sich der Kurs der Aktie (5,00 Euro; DE000TUAG000) verdoppelt. Zuversichtlich stimmt uns, dass das Papier dabei keine Fahnenstange ausbildete, sondern in regelmäßigen Abständen korrigierte. Anleger nahmen bei Zwischenhochs also Gewinne mit, was Zeichen einer gesunden Aufwärtsbewegung ist. An einem solchen Punkt könnte sich das Papier derzeit erneut befinden. Vom zur Wochenmitte erreichten Hoch bei 5,47 Euro ging es ein ganzes Stück abwärts. Operativ bleiben die Hannoveraner auf Sparkurs. Aktuell laufen Verhandlungen mit dem Betriebsrat über die Schließung von 13% der Tui-Reisebüros. Solche Kostensenkungen sollten in Verbindung mit einer Wiederaufnahme der Urlaubsbuchungen dafür sorgen, dass der Konzern im bis zum 30.9. laufenden Gj. wieder die Gewinnzone erreicht. Mit einem KGV von 21 ist die Aktie daher attraktiv bewertet.