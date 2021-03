C SEED präsentiert den weltweit ersten faltbaren 165-Zoll-Micro-LED-Fernseher - Luxus und Stil, neu definiert

Wiener Neudorf (ots) - Nach dem preisgekrönten Luxusfernseher C SEED 201 tritt

jetzt der brandneue C SEED M1 ins Scheinwerferlicht. Als erster faltbarer 165

Zoll Micro LED-Fernseher - und zugleich letztes Wort in Sachen TV-Luxus.



C SEED präsentiert voll Stolz den revolutionären M1 und markiert damit den

neuesten Stand in TV-Technologie und -Design:





Eine skulpturhafte Säule wächst lautlos aus dem Boden und entfaltet eingewaltiges 165-Zoll-4k-Micro-LED-High-End-Display in einem hochpräzisen Rahmen,gefräst aus einem massiven Block Flugzeugaluminium - das ultimative TV-Erlebnisist da:4k Micro LED Technologie bietet verblüffend lebendige Farben und eine wirklichüberwältigende Auflösung. Die spezielle Oberflächenbehandlung der neuen MicroLED Technologie bildet das alles entscheidende Schwarz in einer nie gekanntenTiefe und Präzision ab. Zusätzlich zu integriertem HDR Plus (High Dynamic Range)hat der M1 die patentierte C SEEED Adaptive Gap Calibration Technology an Bord,die Übergänge zwischen den Flügeln des Displays völlig unsichtbar macht."Trendsetzende Innenarchitektur ist heute großzügig ausgeräumt und von jeglichemvisuellen Ballast befreit. An der Wand montierte Fernsehschirme wirken insolchen Umfeldern eigentlich anachronistisch", sagt C SEED Managing PartnerAlexander Swatek. "Das hat C SEED bewogen, einen völlig anderen Wegeinzuschlagen - und ein revolutionäres Design inspiriert."Designer Stefan Pani gestaltete ein überzeugend elegantes Bildschirmsystem mitunsichtbar integriertem High-End-Lautsprechersystem, das sich lautlos aus demBoden erhebt, entfaltet und sanft auf einen hocheleganten Träger niedersenkt.Die Funktion folgt hier der Form, optisch stimmig, luxuriös minimalistisch undzugleich von aufregend eleganter Spannung.Der M1 setzt den Erfolgsweg von C SEED, der mit dem preisgekrönten C SEED 201 TVaus der Feder der Porsche Designstudios begann, reibungslos fort. Aufbauend aufbald einem Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung von Luxusfernsehern fürOutdoor- und Marine-Anwendungen hat C SEED wieder zum kompromisslos Besten inDesign, Technik und Technologie gegriffen.Der C SEED M1 ist in vier eleganten Farben und einer Auswahl an Gehäusenerhältlich, die an alle Umgebungen, Platzanforderungen und Geschmäckeradaptierbar sind."Der M1 bietet einzigartige Unterhaltung in brillanter Qualität, ohne denCharakter eines Raums zu beeinträchtigen - die ideale Lösung für die Integrationgroßer TV-Systeme in ein geräumiges, zeitgemäßes Innendesign", kommentiertAlexander Swatek, Managing Partner von C SEED.