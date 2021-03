Aufgrund des vorteilhaften Umfeldes mit einer zu erwartenden weiter ansteigenden Nachfrage nach nachhaltig produzierten Agrarrohstoffen in den nächsten Jahren, sei von einer anhaltend guten Umsatz- und Ergebnisentwicklung auszugehen, so die KFM-Analysten. Durch die sehr hohe Eigenkapitalposition und die Synergiemöglichkeiten der Muttergesellschaft Monaco Resources sehen die KFM-Experten die Agri Resources für die Zukunft „sehr gut“ aufgestellt.

Hinweis: Die Anleihe wurde via Tauschangebot mit der Erst-Anleihe des Unternehmens in das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) aufgenommen.

Agri Resources-Anleihe 2021/26

ANLEIHE CHECK: Die nicht nachrangige und unbesicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A287088) der Agri Resources Group S.A. mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro ist mit einem Zinskupon in Höhe von 8,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 17.03.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 17.03.20267. Die Anleihe befindet sich aktuell in der Platzierung mit einem Umtauschangebot an die Gläubiger der Alt-Anleihe 2016/21 (WKN A183JV). Die Umtauschfrist noch bis zum 05.03.2021, die Zeichnungsfrist bis zum 10.03.2021. Die Notierungsaufnahme der Anleihe im Open Market der Börse Frankfurt ist ab dem 17.03.2021 geplant.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab dem 17.03.2023 zu 102%, ab dem 17.03.2024 zu 101,50% und ab 17.03.2025 zu 101% des Nennbetrages verankert. Außerdem verpflichtet sich die Emittentin zur Einhaltung einer Mindest-Eigenkapital-Quote von 25%, einer Ausschüttungsbeschränkung sowie zur Einhaltung von definierten Transparenzstandards. Bei einem Kontrollwechsel haben die Anleihegläubiger die Möglichkeit, die Anleihe zu 101% zu kündigen. Zu der Anleihe besteht ein Sustainability Bond Framework (Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsanleihen).