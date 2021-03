Eurozone Industriestimmung steigt auf Dreijahreshoch Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.03.2021, 10:28 | 50 | 0 | 0 01.03.2021, 10:28 | LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hellt sich trotz Corona-Krise weiter auf. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit stieg im Februar um 3,1 Punkte auf 57,9 Zähler, wie Markit am Montag in London nach einer zweiten Erhebungsrunde mitteilte. Es ist der höchste Wert des auf einer Umfrage basierenden Indikators seit drei Jahren. Eine erste Schätzung wurde leicht nach oben korrigiert. Die Industrie entwickele sich immer mehr zum Lichtblick in der Eurozone, kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson./bgf/jsl/zb

