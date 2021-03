Individuell schenken: Diese Möglichkeiten gibt es!

Es gibt zahlreiche Anlässe einer anderen Person etwas zu schenken. Geburtstage und Hochzeiten. Weihnachten oder der Wunsch einfach einmal Danke zu sagen. Oft drücken wir unsere Gefühle in Geschenken aus.

Etwas Passendes zu finden ist nicht immer einfach. Gerade dann, wenn man eine Person sehr gut und lange kennt, sind oft schon viele Ideen verbraucht. Über die Jahre kann es schwieriger werden, dem Anderen eine Freude zu machen.

Nicht immer hat das Gegenüber eine Leidenschaft, die man durch Geschenke unterstützen kann. Auch Artikel, die man für das alltägliche Leben benötigt sind nicht immer die richtige Wahl. Die Wahl des richtigen Geschenkes endet so oft in Stress und schlechter Laune.

Bild: Etwas Persönliches zu schenken, macht beiden Seiten Freude. Bildquelle: Blickpixel via pixabay.com

Die richtige Wahl treffen

Bevor ein Geschenk gekauft werden kann, benötigt es einige Zeit der Überlegung. Durch Prospekte und Werbeanzeigen kommt es häufig zur Reizüberflutung. Einmal angefangen zu suchen, findet man häufig keine richtige Lösung. Man dreht sich im Kreis und findet nur Dinge, die dem anderen eher weniger die große Freude bereiten. Die Möglichkeiten einer anderen Person etwas zu schenken sind heutzutage gerade im Internet nahezu grenzenlos. Gerade wenn Zeitdruck hinzukommt und das Suchen in Kaufhäusern auch kein Ende nimmt, greift man oft zu Geschenken, die aus der Not heraus entstehen.

Wenn erst einmal etwas scheinbar Passendes gefunden ist, muss man sich für einen der zahlreichen Anbieter entscheiden. Der Markt für Geschenkartikel ist groß. Damit die Möglichkeit sich in einer Idee zu verrennen und damit etwas Unpersönliches zu schenken, ebenso. Unpersönliche Geschenke landen nicht selten in einer Ecke im Schrank und sind damit eher Geldverschwendung. Solche Geschenke machen trotz der guten Absicht dem Beschenkten Gegenüber selten eine richtige Freude.

Entscheidend ist somit in der großen bunten Masse ein individuelles Geschenk zu finden. Mit einem individuellen Geschenk zeigt der Schenkende, dass er sich über den Beschenkten Gedanken gemacht hat, damit wird das Geschenkerlebnis zu etwas ganz Besonderem. Was nicht nur an Weihnachten gilt, macht auch unterm Jahr sowohl dem Beschenkten, als auch demjenigen eine Freude, der das Geschenk ausgesucht hat: Durch ein individuelles Geschenk macht das einander schenken wieder mehr Freude.

Wie findet sich also das individuelle perfekte Geschenk?

Bestimmte Anbieter bieten individuelle Geschenke für alle Anlässe an. So kann man neben gängigen Geschenken, auch bei einem eher traurigen Anlass eine Trauerkerze von schenkliebe.de überreichen, die durch einen Spruch und einen Namen personalisiert ist.

Aber auch die schönen Anlässe lassen sich durch das persönliche Geschenk zu einem besonderen Erlebnis machen. Kerzen sind mitunter das Must-Have für alle Lebenslagen. Wenn diese personalisiert sind, wird jeder Moment zu einem ganz besonderen Erlebnis. Bei einer Hochzeitskerze handelt es sich um ein Geschenk, dass individuell gestaltet, passender zum Anlass nicht sein könnte. Solche individualisierten Kerzen lassen sich mit den Namen und einem Bild vom Hochzeitspaar, an den besonderen Charakter der Beschenkten anpassen. Schon sticht das eigene persönliche Geschenk aus der Masse der Standardgeschenke raus.

Ein weiterer Anlass, bei dem eine individuelle Kerze genau das passende Geschenk ist, ist die Taufe. Kaum etwas ist wichtiger, als die Taufkerze. Taufen sind neben Hochzeiten und Geburtstagen einer der häufigsten Gründe für eine Feier. Umso öfter hat Jeder die üblichen Motive gesehen und im Einzelhandel gekauft. Bei einer persönlich auf das Taufkind abgestimmten Kerze handelt es sich um ein Geschenk, dass noch Jahre später für schöne Erinnerungen sorgt. Auch hier kann ein auf die Person passender Spruch oder ein an den Täufling gerichtetes Wort das individuelle Geschenk aufwerten.

Auch andere Anlässe wie der Valentinstag, Geburtstage oder Weihnachten lassen sich mit einem personalisierten Geschenk zu einem besonderen Moment machen. Ebenso eignet sich ein personalisiertes Geschenk, um dem Partner oder der Partnerin ein Geschenk zum Vater- oder Muttertag zu machen.