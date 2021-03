Gelingt der Daimler-Aktie nach der Überwindung des Widerstandes bei 67,44 Euro ein Anstieg auf zumindest 70 Euro, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse vermittelt das Chartbild der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) einen bullishen Eindruck. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Daimler-Aktie befindet sich seit März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 03. Februar 2021 brach die Aktie mit einer langen weißen Kerze über den langfristigen Abwärtstrend seit März 2015 nach oben aus. Dieser Ausbruch führte zu einem weiteren Rallyschub auf 67,44 EUR. Seit diesem Hoch vom 08. Februar konsolidiert der Wert in einem aufsteigenden Dreieck. Am Freitag fiel er zunächst auf die Unterkante des Dreiecks, die heute bei ca. 65,10 EUR verläuft, zurück, drehte danach aber nach oben. Die Aktie bildete eine lange weiße Tageskerze aus.