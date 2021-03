Investoren-Webcast von Havn Life Sciences

Das kanadische Biotech-Unternehmen Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) wird am kommenden Mittwoch (3. März 2021) einen Webcast für interessierte Investoren veranstalten. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit neueste Updates des Unternehmens zu erhalten und können online an einer Frage- und Antwortrunde mit Havn-Life-CEO Tim Moore teilnehmen.



Das Biotech-Unternehmen, dass sich mit der standardisierten Extraktion psychoaktiver Verbindungen und der Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte beschäftigt, wird am kommenden Mittwoch, 3. März., um 14 Uhr EST (11 Uhr PST) eine Investorenpräsentation per Webcast abhalten. Interessierte Investoren können eine PowerPoint-Präsentation von CEO Tim Moore erwarten, die die wesentlichen Aspekte des Businessplans offen zur Schau stellt.



Des weiteren hat das Unternehmen angekündigt den weiteren, ambitionierten Fahrplan des Unternehmens für 2021 darzulegen, unter anderem wichtige Updates zu Havn Labs und Havn Retail. Darüber hinaus berichtet das Unternehmen über die Einführung ihrer Einzelhandelsproduktlinie sowie über wichtige Partnerschaften und Finanzierungs-Benchmarks für das kommende Quartal.

Mit der Teilnahme an diesem Webcast möchte das Havn Life interessierten Investoren eine einzigartige Gelegenheit anbieten, um über ein Frage-und-Antwort-Portal direkt mit dem CEO zu sprechen und vor allem mehr und ganz unmittelbar über das Unternehmen und seine wichtigsten Meilensteine zu erfahren.

WER: Tim Moore, CEO von Havn Life Sciences

WANN: Mitwoch, 3. März, 14 Uhr EST

WO: Um am Webcast teilnehmen und um während des Live-Events Fragen stellen zu können, benötigen Interessierte eine vorherige Registrierung. Über den folgenden Link können Sie sich dafür anmelden:

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1429769&tp_key=deaceae0bb

Über den gleichen Link sowie im Investor-Relations-Bereich auf der Unternehmenswebsite erhalten Interessierte auch Zugriff auf eine Archivversion des Webcasts und der PowerPoint-Präsentation.