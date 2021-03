Mobidiag erhält CE-IVD-Kennzeichnung für Amplidiag RESP-4 zur zeitgleichen Erkennung von COVID-19, Influenza A, Influenza B und RSV

Mobidiag Ltd. gab heute bekannt, dass es die CE-IVD-Kennzeichnung für sein Produkt Amplidiag RESP-4 erhalten habe - einen molekulardiagnostischen Test zur schnellen und gleichzeitigen Erkennung einiger der häufigsten Atemwegsviren: SARS-CoV-2 (verantwortlich für die COVID-19-Infektion), Influenza A, Influenza B und RSV.

Diese Viren führen zu ähnlichen Symptomen, was es für Mediziner schwierig macht, den genauen Virus eines Patienten zu bestimmen. Die Untersuchung mit Amplidiag RESP-4 kann schnell und zeitgleich eine genaue Diagnose anhand einer Patientenprobe unter Verwendung von Nasopharyngeal-Abstrichen stellen und unterstützt so Ärzte, die richtige Behandlungsentscheidung für jeden Patienten zu treffen. Der Test läuft auf der der Plattform Amplidiag Easy, die Mediziner einen optimalen Proben-Screening-Prozess mit automatisierter DNA/RNA-Extraktion und PCR-Platteneinrichtung bietet. Auf der Grundlage der bewährten PCR-Technologie mit hohem Durchsatz kann die Plattform 46 Proben in etwa drei Stunden analysieren.