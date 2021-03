BERENBERG belässt Befesa auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Benjamin Pfannes-Varrow

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen von 41 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industrierecycler habe ein robustes Jahr mit einem starken Schlussquartal hinter sich, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Montag vorliegenden Studie. 2021 rechne er zudem mit einer deutlichen operativen Ergebnisentwicklung (Ebitda). Die Aktie sei seit Anfang 2020 exzellent gelaufen und die Wachstumschancen in China dürften sie weiter antreiben./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.