PwC Deutschland erweitert seine Expertise in der Datenanonymisierung

Frankfurt am Main/Düsseldorf (ots) - PwC Deutschland beteiligt sich mit knapp 50

Prozent am Start-up Statice, das auf die Anonymisierung sensibler Daten

spezialisiert ist / Datensicherheit spielt eine immer wichtigere Rolle beim

Geschäftserfolg / Synthetische Daten ermöglichen datengetriebene Innovationen /

Angebote von PwC Deutschland und Statice richten sich zunächst vor allem an

Kunden in der Finanzbranche, im Versicherungs- und Gesundheitswesen sowie im

Bereich Telekommunikation



Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland beteiligt

sich mit knapp 50 Prozent an der Statice GmbH. Das 2018 in Berlin gegründete

Start-up entwickelt Technologien zur Datenanonymisierung. Diese ermöglichen es

Unternehmen, aus sensiblen Daten einen Mehrwert zu generieren und gleichzeitig

Datenschutzrisiken zu minimieren. So können Unternehmen bessere

Geschäftsentscheidungen treffen und neue Geschäftsmodelle umsetzen.









Daten spielen eine zentrale Rolle für den Geschäftserfolg von Unternehmen. Sie

treiben die betriebliche Effizienz voran, schaffen personalisierte

Kundenerlebnisse und entwickeln wettbewerbsfähige Produkte. Gleichzeitig spielen

Datensicherheit und der Schutz von personenbezogenen Informationen eine immer

größere Rolle und nur sichere Daten tragen zum Geschäftserfolg bei.



"Wir haben die Herausforderungen der Unternehmen beim Umgang mit ihren Daten

erkannt und konzipieren dafür stetig neue Strategien und Tools. Dank der

Technologie und Methodik zur Datenanonymisierung, die wir durch unsere

Beteiligung an Statice künftig bereitstellen können, können Unternehmen ihre

Datenschätze DSGVO-konform heben", erklärt Dr. Ulrich Störk, Sprecher der

Geschäftsführung von PwC Deutschland. "So vereinfachen wir Unternehmen die

Erschließung neuer Einnahmequellen. Denn die datenschutzkonforme Nutzung und

Verwertung von Daten wird künftig integraler Bestandteil vieler Geschäftsmodelle

sein", verdeutlicht Störk die strategische Dimension der Investition.

Gleichzeitig sorgt PwC Deutschland mit den Statice-Anwendungen für

Datensicherheit und Datensouveränität. "Das wird sowohl für Endnutzende als auch

für den Geschäftserfolg von Unternehmen immer wichtiger und ist essentiell für

das Vertrauen in die digitale Transformation", weiß Störk.



Dass die Datensicherheit bei der Entwicklung aller Lösungen höchste Priorität

hat, bestätigt auch Marcus Hartmann, Chief Data Officer bei PwC Deutschland:

"Gemeinsam mit Statice können wir sicherstellen, dass sensible Daten sicher

anonymisiert sind und ein Re-Identifizieren von Personen nahezu unmöglich ist", Seite 2 ► Seite 1 von 2



Datensicherheit spielt eine immer wichtigere Rolle beim GeschäftserfolgDaten spielen eine zentrale Rolle für den Geschäftserfolg von Unternehmen. Sietreiben die betriebliche Effizienz voran, schaffen personalisierteKundenerlebnisse und entwickeln wettbewerbsfähige Produkte. Gleichzeitig spielenDatensicherheit und der Schutz von personenbezogenen Informationen eine immergrößere Rolle und nur sichere Daten tragen zum Geschäftserfolg bei."Wir haben die Herausforderungen der Unternehmen beim Umgang mit ihren Datenerkannt und konzipieren dafür stetig neue Strategien und Tools. Dank derTechnologie und Methodik zur Datenanonymisierung, die wir durch unsereBeteiligung an Statice künftig bereitstellen können, können Unternehmen ihreDatenschätze DSGVO-konform heben", erklärt Dr. Ulrich Störk, Sprecher derGeschäftsführung von PwC Deutschland. "So vereinfachen wir Unternehmen dieErschließung neuer Einnahmequellen. Denn die datenschutzkonforme Nutzung undVerwertung von Daten wird künftig integraler Bestandteil vieler Geschäftsmodellesein", verdeutlicht Störk die strategische Dimension der Investition.Gleichzeitig sorgt PwC Deutschland mit den Statice-Anwendungen fürDatensicherheit und Datensouveränität. "Das wird sowohl für Endnutzende als auchfür den Geschäftserfolg von Unternehmen immer wichtiger und ist essentiell fürdas Vertrauen in die digitale Transformation", weiß Störk.Dass die Datensicherheit bei der Entwicklung aller Lösungen höchste Prioritäthat, bestätigt auch Marcus Hartmann, Chief Data Officer bei PwC Deutschland:"Gemeinsam mit Statice können wir sicherstellen, dass sensible Daten sicheranonymisiert sind und ein Re-Identifizieren von Personen nahezu unmöglich ist",